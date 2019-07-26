AK Partili Turan: Muhtarlar demokraside kılcal damar görevi yapıyor

"Muhtarların derdi, bizim derdimizdir" diyen AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Muhtarlar demokraside kılcal damar görevi yapıyor" ifadesini kullandı.

AK Partili Turan, Çanakkale'nin Biga ilçesinde sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve muhtarlarla bir araya geldi.

Toplantıda konuşan Turan, "Muhtarlar demokraside kılcal damar görevi yapıyor. Muhtarların derdi, bizim derdimizdir. Eski muhtarlar bilir, bu toplantılarda çıkan talepleri Ankara'ya kadar götürdük. Maaşları, sigortaları, size ait taleplerin hepsini yoluna koyduk" dedi.

Turan, "En son İçişleri Bakanlığı'nda Muhtarlar Genel Müdürlüğü olmak üzere birimler kurduk. Hamd olsun çok büyük mesafe aldık. Muhtarların imkanları çok daha kıymetli hale geldi" diye konuştu.

Biga'da bir düğün salonunda gerçekleştirilen toplantıya Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, AK Partili belediye başkanları, Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi, Gümüşçay Belediye Başkanı Adnan Pastırmacı ile MHP Çanakkale İl Başkanı Hakan Pınar, AK Parti Biga İlçe Başkanı Ahmet Şahin, daire amirleri, oda başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve muhtarlar katıldı.