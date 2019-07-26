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17:39 26 Temmuz 2019
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    Anayasa Mahkemesi

    AYM, 'Barış Akademisyenleri' için hak ihlali kararı verdi

    © AA /
    Türkiye
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    Anayasa Mahkemesi (AYM), 'Bu suça ortak olmayacağız' başlıklı bildiriyi imzaladığı gerekçesiyle ceza verilen akademisyenlerin hakkının ihlal edildiğine hükmetti.

    Anayasa Mahkemesi, 'Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi' adıyla hazırlanan metne imza atan 9 akademisyenin, 'terör örgütü propagandası yapma suçundan' cezalandırıldıkları gerekçesiyle yaptıkları bireysel başvuruda hak ihlali kararı verdi.

    Ankara- Cebeci- Akademisyen- KHK
    © Fotoğraf : DHA
    Barış bildirisine imza atan akademisyenler ihraç edildi
    Bir grup akademiysen tarafından yayımlanan bildiriye imza veren 9 akademisyen Füsun Üstel, İbrahim Garip, Yasemin Gülsüm Acar, Ayda Rona Aylin Altınay Cingöz, Melda Tunçay, İzzeddin Önder, Canan Özbey, Nazlı Ökten Gülsoy ve Zübeyde Gaye Çankaya Eksen, 'terör örgütü propagandası yapma suçundan cezalandırılmaları' nedeniyle ifade özgürlüklerinin ihlal edildiği iddiasıyla Anayasa Mahkemesine başvurdu. 

    Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, 9 akademisyenin yaptığı başvuruyu birlikte ele aldı.

    Toplantıda 8 üyenin ihlal kararına karşı 8 üye ihlal bulunmadığı yönünde görüş bildirdi. Ancak, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın 'ihlal' yönünde oy kullanması nedeniyle 'eşitlik halinde başkanın katıldığı tarafın oyunun iki oy sayılacağı'na ilişkin hüküm gereği bireysel başvuruda ihlal kararı verildi.

    9 BİN LİRA TAZMİNAT ÖDENECEK

    ''Bu suça ortak olmayacağız'' bildirisine imza attıkları için yargılanan Barış için Akademisyanler, Hocama dokunma, Üniversiteme dokunma, 5 Aralık 2017, Çağlayan Adalet Sarayı
    © AFP 2019 / OZAN KOSE
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    Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, ihlalin ortadan kaldırılması ve yeniden yargılama yapılması için karar örneğinin yerel mahkemelere gönderilmesine, başvuruculara 9 bin lira tazminat ödenmesine de hükmetti.

    2016 yılının ocak ayında 1128 akademisyen tarafından bir bildiri yayımlanmış, bildiride Sur, Cizre ve Silopi başta olmak üzere Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki sokağa çıkma yasakları ve operasyonlar sırasında yaşanan insan hakları ihlallerine dikkat çekilmişti.

    Akademisyenlerin bazıları 'terör örgütü propagandası'ndan gözaltına alınmış, bazıları da KHK’larla üniversitelerden ihraç edilmişti.

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    Etiketler:
    Füsun Üstel, KHK, Zühtü Arslan, Hak ihlali, Akademisyen, Barış Bildirisi, Anayasa Mahkemesi, Türkiye
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