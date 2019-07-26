Kayıt
17:38 26 Temmuz 2019
Canlı Yayın
    Arama

    Pekcan: 2023'te gayri safi milli hasılamızı 1 trilyon dolara çıkarmayı hedefliyoruz

    © AA /
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 52

    Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "2023'te gayri safi milli hasılamızı 1 trilyon dolara, kişi başına düşen gayri milli safi hasılayı da 12 bin dolara ve toplam mal ile hizmet ihracatımızı da 332 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz" dedi. 

    © AA /
    Novak: TürkAkım’ın ilk kolunun 1 Ocak 2020’de çalışmaya başlaması bekleniyor
    Ticaret Bakanı Pekcan ve Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak'ın eş başkanlığında Türkiye ile Rusya Hükümetlerarası 16. Dönem Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) toplantısı, bir otelde yapıldı. Toplantı kapsamında protokol imza töreni düzenlendi. 

    Pekcan, burada yaptığı konuşmada, 2019-2023 yılları arası kalkınma planının açıklandığını söyledi. 

    "2023'te gayri safi milli hasılamızı 1 trilyon dolara, kişi başına düşen gayri milli safi hasılayı da 12 bin dolara ve toplam mal ile hizmet ihracatımızı da 332 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz" ifadesini kullanan Pekcan, bu çerçevede Ticaret Bakanlığı olarak Türkiye'nin teknoloji, katma değer, hizmet ticaretine odaklanmayı, korumacılık yerine daha rekabetçi bir atmosferde ekonomik gelişmeyi sürdürmeyi hedeflediklerini belirtti.

    Pekcan, bu hedefe ulaşırken en başta komşu ülkeler olmak üzere tüm dünyayla ekonomik açıdan entegre olmayı ön gördüklerini kaydetti.

    Türkiye ile Rusya'nın ekonomik ve ticari ilişkilerinin ele alındığı Karma Ekonomik Komisyonu toplantısını başarıyla gerçekleştirdiklerini anlatan Pekcan, komisyon kapsamında oluşturdukları çalışma gruplarının verimli bir şekilde çalıştığını, pozitif sonuçlar elde ettiklerini söyledi. 

    Toplantı kapsamında imzalanan protokolün ticaretten enerjiye, tarımdan ulaştırmaya, bilimden sanayiye, birçok başlığı içerdiğini aktaran Pekcan, şu değerlendirmede bulundu:

    "16. Dönem Karma Ekonomik Komisyon protokolü ticari ve ekonomik ilişkilerimizin iki ülkenin de menfaatleri doğrultusunda geliştirilmesine vesile olacaktır. İki ülke arasında tesis edilmiş olan düzenli istişare mekanizması çerçevesinde potansiyel ürün gruplarının belirlenmesi ve bunların ticaretinin artırılmasının önündeki engellerinin tespit edilmesi konusunda da mutabık kaldık."

    © AA /
    Novak: Rus şirketleri Doğu Akdeniz’de Türkiye ile işbirliğine yönelik kararlar alabilir
    Pekcan, protokolün, Türkiye ile Rusya gümrük idareleri arasında sağlanan iş birliğinin gelişmesine yönelik bir eylem planının hayata geçirilmesi, ilgili protokollerin yakın zamanda imzalanması, Türkiye'de belirlenen bölgelere daha fazla Rus yatırımcıların çekilmesi konularını içerdiğini belirtti. Pekcan, dijital ürünler ticareti ve elektronik ticaret alanında iş birliği yapmak, karşılıklı doğrudan yatırımların teşvik edilmesi, iki ülke yatırımcılarının karşılaştıkları sorunların çözümünde destek ve yardım mekanizmalarının çalıştırılması hususlarının da yer aldığını bildirdi. 

    Tataristan, Başkurdistan ile Dağıstan Cumhuriyetleri ve Rusya Federasyonu muhtelif bölgeleriyle Türkiye arasında altyapı projeleri, madencilik, seracılık, tarımsal sanayi, tekstil, otomotiv yan sanayi sektörleri başta olmak üzere birçok alanda iş birliğinin geliştirilmesi hususunda da mutabık kaldıklarını vurgulayan Pekcan, yük taşımacılığı ve liman altyapısının geliştirilmesine ilişkin eylül ayında Samsun'da Türk ve Rus armatörlerin, liman terminal operatörlerinin ve iş çevrelerinin bir araya geleceği bir toplantı düzenlenmesine karar verildiğini aktardı.  

    TÜRKİYE - RUSYA TARIM YÜRÜTME KOMİTESİ TOPLANACAK

    Soçi İstanbul limanları arasında deniz yolu taşımacılığının geliştirilmesi yönünde mutabakat sağlandığını dile getiren Pekcan, şöyle dedi:

    "İki ülke arasında uluslararası kara yolu ulaşım anlaşmasının imzalanmasına karar verilmiştir. Ayrıca enerji çalışma grubunda gündeme geldiği üzere, doğal gaz alım satımında uzun vadeli servis, bakım, gaz pompalama, elektro teknik, güç ekiplerinin tedarik sözleşmelerinde yürütülmesinde yerli paraların kullanılması her iki tarafın da lehine olacaktır. İki ülke arasında Akkuyu Nükleer Santrali'nin inşaatına yönelik iş birliğinin etkin bir şekilde sürdürülmesine yönelik kararlılık devam etmektedir. Birinci ünitesi de cumhuriyetimizin 100. yılında 2023 yılında teslim edilmesiyle ilgili her iki taraf da faaliyetlerini aksatmadan sürdürmektedir."

    Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak,
    © AA / Mustafa Çiftçi
    Novak: Rusya ile Türkiye arasındaki ticaret hacmini 4 kat arttırmayı planlıyoruz
    Her iki ülkenin tarım bakanlarının bir araya geleceği Türkiye-Rusya Tarım Yürütme Komitesi'nin üçüncü dönem toplantısını yıl sonuna kadar Türkiye'de gerçekleştirmeyi planladığını aktaran Pekcan, tarafların tarım ticaretini gözden geçirdiğini, ticareti kolaylaştırmak adına bazı tedbirlerin alınması yönünde karar aldıklarını ifade etti. 

    Ayrıca bu protokolde diğerlerinden farklı olarak bilimsel ve sağlık yönünden de üretim ile teknolojinin geliştirilmesi yönünden üst düzey toplantılar yapıldığına değinen Pekcan, bu doğrultuda iki ülkenin sağlık bakanlıkları arasında bir mutabakat imzalanacağını bildirdi. 

    Pekcan, toplantının en önemli sonuçlarından birinin ülkeler arasındaki teknik engellerin kaldırılması, pazarda güvenli ürün dolaşımının sağlanmasıyla ilgili teknik düzenlemelerle ilgili alt çalışma grubu oluşturulması olduğunu söyledi. 

    'DAHA FAZLA RUS TURİST AĞIRLAMAK İSTERİZ'

    Türkiye ile Rusya arasındaki ekonomik ilişkilerin en önemli unsurlarından birinin turizm olduğunu vurgulayan Pekcan, şunları belirtti:

    "2018 yılında 6 milyon turist gelmiştir. 2019 yılında daha fazla Rus turisti ağırlamak isteriz. Bu noktada Mir kart, 2019 Nisan ayı itibarıyla Türkiye'de kullanıma açılmış olup, şu ana kadar 4 milyon liralık hacme ulaşmıştır. İkili ilişkilerimizin diğer önemli ayağı da müteahhitlik sektörüdür. Bildiğiniz gibi müteahhitlerimizin Rusya'daki projelerinin toplam değeri 75 milyar dolara ulaşmıştır. Sadece iki ülke için artık geleneksel hale gelen müteahhitlik sektörü gibi gerçek entegrasyonun sağlandığı sektörler dışında e-Devlet, akıllı şehirler ve bilgi güvenliği gibi hususlar da ikili ekonomik ilişkilerimizde ele alınması öngörülmektedir." 

    Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak
    © Sputnik / Alexander Wilf
    Rusya Enerji Bakanı Novak: Macaristan, Türk Akımı için boru hattı kapasitesini genişletecek
    İki ülke arasındaki gelişmelerin çok yönlü geliştiğine değinen Pekcan, her devletin de dışarıdan ithal ettiği, Türkiye'nin Rusya'dan, Rusya'nın da Türkiye'den ithal edebileceği ürünler listesi üzerinde çalıştıklarını bildirdi. 

    Pekcan, protokol kapsamında alınan kararların takipçisi olacaklarını sözlerine ekledi.  

    RUS BAKAN ATM'DEN PARA ÇEKTİ

    Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak da iki ülke arasındaki ilişkilerin çok iyi durumda olduğuna dikkati çekti. Siyasi diyalog ile her alanda karşılıklı ilişkilerin ivme kazandığını dile getiren Novak, "Burada da kapsamlı bir toplantı yaptık. Önemli konuları ele aldık. Bir liste oluşturduk, çözümlenmesi gereken konuları değerlendirdik. Geleceğe dair neler yapabileceğimizi belirledik. Ticaret hacmimizi artırmaya yönelik yoğun çalışma içindeyiz." diye konuştu. 

    Pekcan ve Novak ile ilgili bakanlıklar arasında protokol imzalandı. Tören sonrası Novak, Rusya Ulusal Ödeme Kartı Mir ile otelin içinde bulunan Türkiye İş Bankası ATM'sinden 100 lira çekti.

    Etiketler:
    toplanti, Açıklama, Aleksandr Novak, Ruhsar Pekcan
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Miss MAXIM 2019 yarışmasına katılan kızlar sahnede.
    MAXIM dergisi Rusya’nın en güzel kızını seçti
    Karikatür
    Ruhani: Hürmüz Boğazı, oyun yeri değil
    İnfografik
    ABD'nin Avrupa'daki nükleer silahları
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet