Kayıt
19:09 26 Temmuz 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Özgür Özel

    CHP'li Özel: Valiler, AK Parti'nin il başkanlarını kıskandırıyor

    © DHA /
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 15

    CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP'yi, "Valiler sizin il başkanlarınız değil miydi?' diyerek eleştirmesine, "Bundan 100 yıl önceydi. Yeni bir ülke kuruluyordu ve başka bir parti yoktu. Oysa bugün birçok siyasi parti olduğu halde AK Parti'nin il başkanlarını, valiler kıskandırıyor" dedi.

    CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, AK Parti'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen il başkanları toplantısından, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Mehmet Ali Şahin'in Yüksek İstişare Kurulu üyelerinin alacağı maaşla ilgili yaptığı açıklama ve 15 Temmuz anma programında yaptığı konuşmada parti propagandası yaptığı gerekçesiyle eleştirilen Yozgat Valisi Kadir Çakır'a kadar gündeme ilişkin pek çok konuda değerlendirmelerde bulundu.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir süredir tatilde olduğunu belirten Milletvekili Özel, şunları söyledi:

    "Tatildeyken düşündüğü, nerede hata yaptığını ve nasıl telafi edeceğini değerlendirdiği söyleniyordu. Tatilden döndü ve il başkanlarının karşısına çıktı. Biz de gördük ki eski hamam eski tas. Aynı saldırgan dil, aynı hedef gösteren dil, aynı polemikçi dil. 'Cumhurbaşkanı tarafsız olmalı' diyor halk. Bütün beklentiler o yönde. Ama bir partinin genel başkanı olarak il başkanlarını karşısına almış. Ana muhalefet partisinin genel başkanına ve ana muhalefet partisine ağza alınmayacak her şeyi söylüyor. Kendisi hani 31 Mart'tan ders alacaktı? Hani 23 Haziran'dan ders alacaktı? 31 Mart ve 23 Haziran Atatürk'e, İnönü'ye partinin ve ülkenin kurucu değerlerine saldıranlara, 'Sen artık dur, bu dili kullanma demedi mi?' Ama, dönüp dönüp Atatürk'e laf söyleyen bir anlayışla karşı karşıyayız. Diyor ki 'Valiler sizin il başkanlarınız değil miydi?' Bundan 100 yıl önceydi. Yeni bir ülke kuruluyordu ve başka bir parti yoktu. Oysa bugün birçok siyasi parti olduğu halde valiler, AK Parti'nin il başkanlarını kıskandırıyor. Yozgat Valisi Kadir Çakır, öyle bir konuşma yaptı ki, Yozgat AK Parti İl Başkanı o konuşmayı yapamaz. Bugün Türkiye'de pek çok valiyi pek çok il başkanından daha çok siyasetin içerisine sokan bir anlayışın CHP'ye söyleyecek sözü yoktur. Unutma Atatürk yetkiyi tek adamdan aldı, parlementoya verdi. Sen geldiğinde yetki parlementodaydı. Yetkileri topladın, tek adam oldun. 100 yıl sonra Türkiye'yi 250 yıl geriye götüren bir anlayışın altına imza attın."

    'EYT'LİLERE LAF SÖYLEYİP KENDİNİZ ÇİFT DİKİŞ MAAŞ ALMIYOR MUSUNUZ?'

    Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Mehmet Ali Şahin'in, YİK üyelerinin alacağı maaşla ilgili yaptığı açıklamaya değinen Özel, emeklilikte yaşa takılanlara (EYT)  'Çift dikiş' yakıştırmasının hoş olmadığını söyledi. Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

    "Başka bir yere gitmesinler, Ahmet Davutoğlu ya da Ali Babacan ile birlikte hareket etmesinler diye partinin eski ağır toplarını koltuğa oturtan anlayış 15 bin lira maaş veriyor. Ne yapacak o YİK? Hem o maaşı hem de Meclis'teki maaşını alacak. Bülent Arınç, 'KHK'lılar mağdur, yarısını ona vereceğim' diyor. Mehmet Ali Şahin toplumsal tepkiden korktuğu için başka bir şey söylüyor. EYT'lilere laf söyleyip de kendiniz çift dikiş maaş alıyor musunuz? Bir gerçek var. Bugün bütün özel ve kamu kurumlarında, yetmedi Yüksek İstişare Kurulları'nda AK Parti'nin muhaliflerine koltuk, masa ve altına makam arabası veriliyor bu bir gerçektir. Güneş balçıkla sıvanmaz. Millette üç kuruşu fazla görenler, emekliliği erken görenler, kendileri ballı emekli maaşlarını alırken bir yandan da ikinci maaşlarına koşuyorlar."

    'HER AĞZINI AÇIŞINDA REZİL ETMEKTEDİR'

    Özel, son olarak ise Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın belediye bünyesinde 8 ayrı şirketten maaş alması iddialarına dikkat çekip, şunları söyledi:

    "Kendileri belediyenin 8 şirketinden maaş alıyor. Şirketin bir tanesinden maaş alandan CHP'nin tavrı ortada. Sadece Alinur Aktaş değil, Yüksek İstişare Kurulları, eski bakanları, eski milletvekilleri çifter çifter maaş alıyorlar. Özellikle Bursa gibi bir şehrin belediye başkanı her attığı adımda, her ağzını açışında kendisini de, partisini de, maalesef yeşil Bursa'yı da rezil etmektedir."

    Etiketler:
    vali, Recep Tayyip Erdoğan, CHP, AK Parti, Özgür Özel
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Miss MAXIM 2019 yarışmasına katılan kızlar sahnede.
    MAXIM dergisi Rusya’nın en güzel kızını seçti
    Karikatür
    ABD'den Türkiye'ye 'S-400'leri kullanmayın' mesajı
    İnfografik
    ABD'nin Avrupa'daki nükleer silahları
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet