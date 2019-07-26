Savcılığa 'piyango biletim çalındı' başvurusu: Talihli, ikramiyeyi alamayacak

Bir vatandaş, 70 milyon liralık büyük ikramiyenin vurduğu biletinin çalındığı iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. CHP’li Tanal, ifade tutanağını Twitter hesabından paylaştı. Bu durumda iddialar araştırılıp sonuçlanıncaya kadar büyük ödül talihlisi ödülünü alamayacak.

Milli Piyango İdaresi (MPİ) yılbaşı özel çekilişinin üzerinden 7 ay geçmesine rağmen büyük ikramiyenin isabet ettiği biletin sahibi bulunmazken, 70 milyon TL’lik büyük ikramiye adliyelik oldu.

CHP İstanbul Milletvekili Av. Mahmut Tanal, “Son dakika gelişmesi” notuyla Twitter'dan yaptığı paylaşımda, bir vatandaşın, 70 milyon liralık büyük ikramiyenin isabet ettiği biletinin çalındığı iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunduğunu aktardı.

İfade tutanağını da paylaşan Tanal, Başsavcılığın ikramiyenin ödenip ödenmediğini Milli Piyango İdaresi’ne sorduğunu, kurumun “Ödenmedi” cevabını verdiğini açıkladı.

Söz konusu iddia soruşturulup karara bağlanıncaya kadar büyük ödül verilmeyecek.

Son dakika gelişmesi! Bir vatandaş, 70 milyon TL’lik büyük ikramiyenin isabet ettiği biletinin çalındığı iddiasıyla İst. C. B.savcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Başsavcılık, ikramiyenin ödenip ödenmediği hususunu Milli Piyango İdaresi’ne sordu. MPİ’den “Ödenmedi” cevabı gitti. pic.twitter.com/ZgBjHMQ0Ev — Av.Mahmut TANAL (@MTanal) July 26, 2019

​TALİHLİ ORTAYA ÇIKMADI

Milli Piyango İdaresi’nin 2019 yılbaşı özel çekilişinde 70 milyon liralık büyük ikramiyeyi kazanan talihli sonunda ortaya çıktığını yazılı bir açıklama yaparak duyurmuştu. Ancak talihli henüz ortaya çıkmadı.