Erdoğan Hasat Bayramı'nda: Buğdayı dışarıdan satın almakla silahı almak arasında fark yoktur

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

- Yağlı tohum ve hububatta bekleyen 1 milyar 200 milyon desteği Kurban Bayramı'ndan önce ödeyeceğiz.

- Düzce'de sel ve heyelanda çiftçilerimiz ciddi zarar gördü. Tarım sigortası bulunan üreticilerin zararları karşılanacak.

- Biz topraktan gelip toprağa giden bir nesiliz.

- Bugün birçok ülke gıda güvenliği ile milli güvenlik arasında bir bağ kuruyor. Artık devletler, tarımı milli güvenliklerinin yapı taşlarından biri olarak görüyor. Bizim için de durum farklı değildir. Gıda güvenliği, bizim için milli güvenlik meselesidir.

- Tarım sektörümüzü yılların ihmalinden kurtarark, dünyanın en gelişmiş ülkeleriyle yarışır hale getirdik.

- Tarımsal üretimde dünyada yedinci, Avrupa'da birinci sıradayız.

- Göreve geldiğimizde organik tarım ve tohum üretimine öncelik verdik. Organik üretim yüzde 665 arttı.

- Sadece son 3 yılda genç çiftçilerimize devletimiz tarafından sağlanan destek 1.5 milyar lira.

- Kavganın, gerilimin kesinlikle yanında değiliz. Türkiye'ye hizmet etmenin peşindeyiz.