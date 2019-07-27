Bu kapsamda görüntülerde yer alan Kemal S. (33) ve Muzaffer D'yi (37) darbettiği belirlenen şüphelilerden Emre A. (24),Özkan Y. (31) ve Serkan Y. (39) gözaltına alındı. Mağdurlar kendilerini darbeden şüphelilerden şikayetçi olmadı.
Haklarında "yaralama" ve "özel hayatın gizliliği" suçlarından işlem yapılan Emre A, Özkan Y. ve Serkan Y. ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
"Hakaret" suçundan arandığı ve hakkında 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edilen mağdur Kemal S'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Sosyal medyadaki 'dayak videosu': Gözaltına alınan 3 kişi serbest bırakıldı https://t.co/KxkIEoHPnt pic.twitter.com/UNX4slc7wJ— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) July 26, 2019
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