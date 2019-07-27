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09:30 27 Temmuz 2019
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    Türk gençler - öğrenci - sınav

    Cumhurbaşkanlığından üniversite adayları için tercih rehberi: En düşük maaş 2 bin 435 TL

    © AFP 2019 / YASIN AKGUL
    Türkiye
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    Cumhurbaşkanlığı, YÖK ve SGK verileri ile üniversite adayları için tercih rehberi hazırladı. Rehberde üniversiteden mezun olanların ortalama ilk 6 ayda iş buldukları, en düşük maaşın ise 2 bin 435 TL olduğu belirtildi.

    © AA /
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    Cumhuriyet'ten Ozan Çepni'nin haberine göre, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi, gençlerin üniversite tercihleri öncesinde “Üni-Veri” adlı sistemle rehber hazırladı. Üni-Veri, Yükseköğretim Kurumu’ndan alınan mezun bilgileri ile SGK’den alınan istihdam verilenlerinin birleştirilerek analiz edilmesiyle hazırlandığı ve 2014-2018 dönemini kapsadığı belirtildi. 

    Buna göre, kamuda iş imkânında tıp, sağlık hizmetleri ve diş hekimliği bölümleri ilk sırada yer aldı. Kamuda işe yerleşme oranlarına göre, yüzde 96 ile tıp ilk sırada gelirken; yüzde 36 ile sağlık hizmetleri, yüzde 32 ile diş hekimliği, yüzde 29 ile psikolojik danışmanlık ve rehberlik, yüzde 26 ile hukuk ve yüzde 22 ile İslami bilimler bölümleri öne çıktı.

    70 bölümün yer aldığı listede iç mimarlık, güzel sanatlar, mimarlık, endüstriyel tasarım, uluslararası ticaret ile kentsel tasarım ve peysaj tasarımı yüzde 1 ile 3 arasında istihdam oranı ile son sırada yer aldı.

    Verilere göre, üniversite mezunlarının iş bulma sürelerine psikolojik danışmanlık ve rehberlik, maliye ve öğretmenlik bölümleri son sırada kaldı.

    Kamuda iş bulamasalar da işe hızlı giren bölümlerin ilk üçünde tekstil mühendisliği, iç mimarlık ve mimarlık bölümleri yer aldı. Listede pilotaj mezunları yüzde 77’lik istihdam oranı ile de dikkat çekti.

    Son sıralarda ise Coğrafya, Türk Dili ve Edebiyatı, biyomühendislik, ziraat ve tarı, beslenme ve diyetetik bölümleri yer aldı.

    İstihdam sıralamasında eczacılık, fizyoterapi, odyoloji, tekstik mühendisliği, hemşirelik ve inşaat mühendisliği iş bulma imkanı yüksek, gözde bölümler arasında yer aldı.

    70 BÖLÜMDEN 52'Sİ 3 BİN TL'NİN ALTINDA

    © AA / Emrah Yorulmaz
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    Öğrencilerin mezun olmalarının ardından ortalama ilk 6 ayda iş buldukları belirtilen rehberde, üniversite mezunlarının en düşük ücreti 2 bin 435 TL olarak açıklandı.

    Rehberde, bir öğretmenin 11 ay 22 günde, maliye mezununun 12 ay 3 günde, psikolojik danışmanlık ve rehberlik mezununun da ortalama 12 ay 11 günde iş bulduğu belirtildi.

    Cumhurbaşkanlığı verilerinde mezunların ilk işe başlama ortalama ücretlerinde de ilk sırada 5 bin 890 TL ile tıp mezunları yer aldı. 

    Listedeki 70 bölümden 52 sinin 3 bin TL’nin altında işe başladığı dikkat çekerken, 4 bin TL’nin üzerinde sadece 4 bölüm yer aldı.

    Etiketler:
    işsizlik, eşit maaş, Brüt maaş, Net maaş, maaş, Üniversite, SGK, YÖK, Cumhurbaşkanlığı
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