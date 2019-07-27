Avukattan suç duyurusu: Anadolu Adliyesi'nde limonata 10, çay 7, Türk kahvesi 9 TL

İstanbul Anadolu Adliyesi'nde bulunan kafeteryalarda bir yıl içinde yapılan zamlar adliye personelleri ile avukatların tepkisine neden oldu. Bir avukat suç duyurusunda bulunurken, Anadolu Adliyeleri Sendikası, çalışanları kafeteryadan 'alışveriş yapmama'ya çağırdı.

Kartal'da bulunan Anadolu Adliyesi'nde çalışan Avukat Şeref Şahin, diğer adliyelerdeki fiyatlarla karşılaştırma yaptıktan sonra çalıştığı yerin kafeteryasında fahiş fiyatlar uygulandığını belirterek Sosyal İşler Müdürlüğü'nden bilgi talep etti. Cevap alamayınca da suç duyurusunda bulundu.

Sözcğ'den Sevgi Begüm Yavuz'un haberine göre, suç duyurusunda bulunan Şahin, dilekçesinde zamanının çoğunu Anadolu Adliyesi'nde geçirdiğini belirterek, “Avukatların istifadesine sunulan diğer iş ocaklarındaki ürünler, bırakalım bir stajyer avukatı ortalama bir avukatı dahi maddi gücünü zorlayacak cinsten pahalıdır” ifadelerine yer verdi.

© Fotoğraf : Fiyat listesi

BİLDİRDİ, GERİ DÖNÜŞ ALAMADI

Savcılığa verdiği ifadede ise avukat şunları kaydetti; “Adliye içerisinde D ve E blokta faaliyet gösteren kafeteryalardaki yiyecek ve içecekler ile adliye genelindeki avukatlara hizmet veren çay ocaklarında satılan içecek fiyatları fahiş seviyededir. D bloktaki kafeteryada 1 adet bitki çayı 13 buçuk lira, E bloktaki kafeteryada çay 3 buçuk lira gibi fiyatlara satılmaktadır. Karşılaştırma yaptığım diğer adliyeler ve adliyenin yanındaki Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki fiyatlar adliye fiyatlarının çok altındadır. Bu hususu İstanbul Anadolu Sosyal İşler Müdürlüğüne yazılı olarak bildirdim ancak 30 gün içinde dilekçeme cevap verilmedi”

Avukat ayrıca durumu İstanbul Barosu'na da bildirdi.

Anadolu Adliyeleri Sendikası tarafından yapılan duyuruda da “Hiçbir duyuru olmaksızın marka fiyatları 1 TL'ye çıkarılarak, çay ocaklarında yapılan her alışverişte; tek seferde yüzde 25, son 3 ay içerisinde ise yüzde 100 zam yapılmıştır. Fiyatlar geri çekilene kadar adliye çalışanlarımızın çay ocaklarından alışveriş yapmamalarını duyuruyoruz” denildi.