Kaçak salep soğanı toplamaya 601 bin 712 TL ceza

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından Ağrı’da doğadan salep toplayanlara 601 bin 712 TL para cezası verildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın verdiği bilgiye göre; Ağrı’da bir otobüste yapılan yolcu kontrolü sırasında, yabancı uyruklu S.G ve R.T 23 çuval içerisinde 610 kilo gram kurutulmuş salep soğanı ile yakalandı.

2872 sayılı Çevre Kanunu’na uyarınca , her bir şahsa ayrı ayrı 300 bin 856 TL olmak üzere toplamda 601 bin 712 TL idari para cezası uygulandı. Salep soğanları, emniyet ekiplerince tutanak tutularak DKMP Ağrı Şube Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Nesli Tehlikede Olan Yabani Bitki ve Hayvan Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme’ye (CITES) göre, nesli tehlike altında türler listesinde bulunan ve koruma altına alınan salep bitkisinin doğadan toplanmasına izin verilmediğini vurgulayan Tarım ve Orman Bakanlığı, salep ve yabani orkidelerin kök yumrularının sökülerek ticari amaçla toplanmasının, endemik olan bu bitkilerin zaman içinde yok olma tehlikesini ortaya çıkardığına işaret ediyor.