Bakan Selçuk'tan velilere 'okula başlama yaşı' hatırlatması

Videoda, yeni düzenleme sonrasında 2019-2020 eğitim-öğretim yılı yaş gruplarına göre okul kayıt durumuna ilişkin bilgilendirici tablolar yer aldı.
Buna göre, Eylül 2019 itibarıyla 36-44 ay arasında olan 2016 doğumlu çocuklar boş kontenjan olması durumunda anaokulu, ana sınıfı ve uygulama sınıflarına kaydedilebilecek. 33-35 aylık çocukların ise kreş ve gündüz bakım evlerine kaydı yapılacak.
2015'te doğan 45-56 ay aralığındaki çocuklar ise boş kontenjan olması durumunda anaokulu, ana sınıfı ve uygulama sınıflarına kaydedilebilecek. 2014'ün ocak, şubat, mart aylarında doğan 66-68 ay aralığındaki çocuklar okul öncesi eğitim kurumuna gidebilecek ve bu velinin isteğiyle bir yıl ertelenebilecek. 57-65 aylık çocuklar ise okul öncesi eğitim kurumlarının aday kaydına alınacak.
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69-71 AYLIK ÇOCUKLAR İÇİN İLKOKUL VELİ İZNİYLE ERTELENEBİLİR
Aynı yılın ekim, kasım, aralık aylarında dünyaya gelen 69-71 aylık çocuklar için de ilkokul 1. sınıfa kayıt zorunlu olacak ama bu velinin isteğiyle bir yıl ertelenebilecek.
Okula Başlama Yaşı Hesaplama Robotu hizmete sunuldu
Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığınca "e-Okul" üzerinden çocukların okul öncesi çağ yaşını hesaplamaya olanak sağlayan "Okula Başlama Yaşı Hesaplama Robotu" kullanıma açıldı.
Uygulamayla veliler, çocuklarının doğum tarihi bilgilerini girerek hangi kademe okula kayıt yaptırabileceğini hesaplayabilecek.
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