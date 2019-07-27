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15:29 27 Temmuz 2019
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    Mesut Özil'e bıçaklı saldırı girişimi

    Mesut Özil'in sığındığı restoranın sahibi yaşananları anlattı

    © Fotoğraf : Twitter/Daily Mail
    Türkiye
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    Arsenal'de forma giyen Türk kökenli Alman futbolcu Mesut Özil ve takım arkadaşı Sead Kolasinac'ın uğradıkları bıçaklı saldırı girişimi sonrası sığındıkları restoranın sahibi Yağmur Çiçek, yaşananları anlattı.

    Mesut Özil
    © REUTERS / Edgar Su
    Mesut Özil bıçaklı saldırı sonrası ilk kez konuştu: Farklı bir deneyimdi
    Mesut Özil ve Bosna-Hersekli takım arkadaşı Kolasinac, geçen hafta Londra'da bir restoran çıkışında eli bıçaklı kişilerin saldırısına uğramıştı. Özil, saldırı anında eşinin de bulunduğu arabaya binerek yardım çağırmak için olay yerinden uzaklaşırken, yıldız futbolcunun takım arkadaşı Kolasinac saldırganları uzaklaştırmaya çalışmıştı.

    'İKİ KİŞİ MOTOSİKLETLERİYLE TAKİP EDİP TAŞ ATTI'

    Mesut Özil'e bıçaklı saldırı girişimi
    © Fotoğraf : Twitter/Daily Mail
    Mesut Özil'e bıçaklı saldırı girişimi
    Futbolcuların bıçaklı saldırı girişimi sonrası sığındıkları restoranın sahibi Çiçek, olayı şöyle anlattı.

    "Olay burada başlamadı. Bize saat 5 sularında telefon açtıklarında 'Polisi çağırın' dediler. Biz hepimiz dışarıya çıktığımızda Mesut zaten restoranın önüne arabayı park etmişti. Haberlerde de çıktı zaten, fotoğraflar var. Biz olayları anlamaya çalıştık. İki kişi motosikletleriyle bunları takip ediyor, arabanın üstüne taş atıyorlar, daha doğrusu tuğla atıyorlar. Polis bunları gördü tabii. Eşi Amine Gülşe arabadaydı. Korkmuştu yavrum. İki kişi bindiğin arabaya taş, tuğla atıyor, sen de ne olduğunu anlamaya çalışıyorsun. Saat 5 ve burası Londra'nın göbeği.

    Ben Mesut Özil'i gayet sakin gördüm, arabadan dışarı çıkıp bakındı. Hanımı biraz korktu haklı olarak. Ben onun adına çok üzüldüm, böyle bir şey yaşadıkları için. Onları biz çok seviyoruz. Biz yeni tanışmıyoruz, 'aile gibiyiz' desek yeridir. Ben Mesut'u çocuğum gibi seviyorum, defalarca kendisine de söyledim. Elimden bir şey gelseydi yani bir tek canımı vermeyebilirdim. Hanımını da olsun, diğer çocuk da çok özel birisi, onu da çok seviyoruz, çok saygılı bir çocuk."

    Etiketler:
    Saldırı, İngiltere, Londra, Mesut Özil
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