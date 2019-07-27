Bahçeli: ABD'nin tavrı nedeniyle PKK sınırlarımızda yuvalandı

Bahçeli'nin konuşmasından satırbaşları şu şekilde:

- MHP'ye güvendiniz, güveninizi boşa çıkarmayacağız, biz varsak umut, huzur, çare, sarsılmaz bir duruş, sağlam bir şuur vardır.

-ABD'nin tutarsız çelişkili tavırları nedeniyle PKK sınırlarımızda yuvalanmıştır.

-CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun, "Bize mi saldıracaklar?" deyip aklamaya çalıştığı YPG, Ceylanpınar'a yine roketle saldırmıştır. CHP-HDP-İP aynı zillete düşmüşler, zihnen fikren iflas etmişlerdir.

-Sahnelenen küresel oyunlar amacına ulaşamayacak. Güney sınırlarımıza fitne ekiyorlar. CHP hala tehlikenin farkında değil.

-Dün yaptığı konuşmada Türkiye'nin terör sorunundan bahsetmedi, bu CHP adına utançtır; Kılıçdaroğlu'na soruyorum; CHP Genel Başkanı'na soruyorum. Terörle mücadele hakkında ne düşünüyorsunuz, hangi hazırlık ve önerilere sahipsiniz?.

- Mutfakta ateş varsa söner. Bugün az yediysek yarın çok yeriz. Peki ağlayan analara ne diyeceksiniz? Milli bekamızın soğan kadar da mı değeri yoktur?

- Bebek bezinin yüzde 40 zamlanmasını söyledin de bombaya, mermiye, askeri operasyonlara harcanan parayı hiç hesap ettiniz mi?

- Derinliği 30 kilometreyi bulan güvenli bölge acilen kurulmalı.