Manastırın arazilerinde, zirai ilaç kullanılmadan tamamen doğal yöntemlerle yetiştirilen zeytinler, manastır ekonomisine de önemli bir katkı sağlıyordu. Nedeni öğrenilemeyen yangına önce manastır sakinleri ardından da olay yerine gelen itfaiye müdahale etti.
Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.
- Deyrulzafaran Manastırı zeytinliklerinde yangın: 700’e yakın ağaç kül oldu© Sputnik / Sertaç Kayar
- Deyrulzafaran Manastırı zeytinliklerinde yangın: 700’e yakın ağaç kül oldu© Sputnik / Sertaç Kayar
- Deyrulzafaran Manastırı zeytinliklerinde yangın: 700’e yakın ağaç kül oldu© Sputnik / Sertaç Kayar
'BİR DAHA YEŞERMEYECEK ŞEKİLDE KURUDU'
“Genelde oraya içmeye gelen vatandaşlar oluyor. O akşam da birileri gelmişti. Yangını onların çıkardığından şüpheleniyoruz. Yaklaşık 700 ağaç yandı. Aralarında yeni ektiğimiz fidanlar da vardı. Birçoğu kül olurken birçoğu da bir daha yeşermeyecek şekilde kurudu. Baya bir zararımız oldu. Zeytinlikler manastırın masrafını karşılıyordu. Jandarma da geldi ve soruşturma başlatıldı.”
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