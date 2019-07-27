Kedi için fuel-oil kuyusuna atlayan genç: Her insanın yapması gereken hareket

Kedi için fuel-oil kuyusuna atlayan genç: Her insanın yapması gereken harekethttps://t.co/2txz6XBIyV pic.twitter.com/TWFLgefz8c— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) July 27, 2019
Şire, bugün çamlık alan içerisinde gezerken yakınlarda bulunan kuyunun içerisine kedinin düştüğünü görmüş, fuel-oil dolu kuyu içerisinde daha fazla çırpınmasına dayanamayarak kuyunun içine girmişti. Kediyi kurtarmasının ardından üzerindeki kıyafetlerle beraber kuyudan çıkmaya çalışan genci çevredekiler ve devriye görevi yapan gece bekçileri fark etmişti. Kuyudan çıkarılıp sağlık kontrolüne götürülen Şire, yaptığı insanlık örneğiyle herkesin takdirini topladı.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)