Kedi için fuel-oil kuyusuna atlayan genç: Her insanın yapması gereken hareket

Kedi için fuel-oil kuyusuna atlayan genç: Her insanın yapması gereken harekethttps://t.co/2txz6XBIyV pic.twitter.com/TWFLgefz8c — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) July 27, 2019

İlçenin Burunucu Mahallesi Çamlık mevkisinde gezerken fuel-oil dolu kuyunun içerisinde yavru kedi gören ve içine atlayarak kurtarak 19 yaşındaki Özgür Ege Şire, "Yaptığım tamamen insanlık adına yapılan bir şeydi. Herkesin yapacağı hareketin olması gerekmektedir. Ben yaşanan olayda onların içerisinde hayvan sevgisinin aşılanmasını istiyorum. Toplumumuzda böyle haberlerin çıkmasından ziyade vicdanlı olmasının daha güzel olacağını düşünüyorum" diye konuştu.

​Şire, bugün çamlık alan içerisinde gezerken yakınlarda bulunan kuyunun içerisine kedinin düştüğünü görmüş, fuel-oil dolu kuyu içerisinde daha fazla çırpınmasına dayanamayarak kuyunun içine girmişti. Kediyi kurtarmasının ardından üzerindeki kıyafetlerle beraber kuyudan çıkmaya çalışan genci çevredekiler ve devriye görevi yapan gece bekçileri fark etmişti. Kuyudan çıkarılıp sağlık kontrolüne götürülen Şire, yaptığı insanlık örneğiyle herkesin takdirini topladı.