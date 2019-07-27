Novak: Türkiye'ye et ürünleri sevkiyatının kapsamını genişletebiliriz

Türkiye-Rusya İş Konseyi XX. Ortak Toplantısı ve Türkiye Rusya Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 16. Dönem Toplantısı sonrası Rossiya 24 televizyonuna konuşan Novak, "Bugün Türkiye'ye tedarik ettiğimiz ana ürün buğday, Türkiye'den ithal edilen başlıca ürünse domates. Şimdi de Rusya'dan sığır eti ve benzeri gibi et ürünleri sevkiyatına ilişkin izinlerin sayısının artırılmasını ele alıyoruz" dedi.

Türkiye'nin Rusya'ya 5 bin ton sığır eti kotası ayırdığını söyleyen Rusya'nın en büyük sığır eti üreticisi Miratorg'un eş sahibi ve CEO'su Viktor Linnik, Türk yetkililerden bu kotanın uygulanma mekanizmasıyla ilgili net ayrıntılar beklediklerini belirtmişti.