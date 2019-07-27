İstanbul’daki Suriyeliler eyleminde arbede çıktı

İstanbul'un Fatih ilçesi Saraçhane semtinde Suriyeli sığınmacılara destek amacıyla toplanan grup ile "Türkiye Türk’tür Türk kalacak" şeklinde slogan atan bir diğer grup arasında arbede yaşandı. Açıklamaya tepki gösteren bir grup vatandaş polis ekiplerince uzaklaştırıldı.

Özgür-Der üyeleri Suriyelilerle ilgili İstanbul Valiliği'nin aldığı kayıtlı olmayan kişilerin şehirden çıkartılması kararını protesto etmek için Fatih'e bağlı Saraçhane Parkı'nda toplandı.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı alana yerli ve yabancı birçok basın mensubu hazır bulunurken, Suriyeliler ise alınmadı. Özgür-Der üyeleri basın açıklaması yaparken, bir grup Özgür-Der üyelerine tepki gösterince arbede yaşandı.

İstanbul Valiliği’nin İstanbul’da kaydı olmayan Suriyelilerin kentten ayrılması yönündeki kararını protesto etmek üzere ÖzgürDer, Mülteci Hakları Derneği, MazlumDer ve Hukukçular Derneği, Saraçhane Parkında toplandı. pic.twitter.com/RDJkYK7d24 — Burcu Okutan (@burcuokutann) July 27, 2019

​Sözcü'nün aktardığına göre, “Türkiye Türk'tür Türk kalacak” sloganları atan gruba Özgür-Der üyeleri müdahale etmeye çalışınca araya polis girdi. Slogan atan grubu alandan çıkaran ekipler, biri kadın iki kişiyi de gözaltına aldı.

Suriyelilere destek için alana gelen grubun kendi arasında da zaman zaman arbede yaşadığı görüldü.

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