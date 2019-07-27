Bakan Kurum: 31 Mart'ta verdiğimiz sözleri tutma zamanı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "31 Mart'ta verdiğimiz o sözleri tutma zamanı. 'Gönül belediyeciliğini herkese anlatacağız, tevazu içinde, samimiyetle davranacağız ve 2002 ruhuyla sosyal belediyecilik anlayışıyla herkese dokunacağız.' dedik. Şimdi dokunma zamanı, gönülleri fethetme zamanı. Bize düşen verdiğimiz o sözleri tutmak" dedi.

Kurum, Niğde'de, Kale Etrafı Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında kale ve çevresiyle kentsel dönüşüm alanında incelemelerde bulundu. Daha sonra Niğde Belediyesine geçen Kurum, Başkan Emrah Özdemir ile görüştü, ardından AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.

Kurum, burada yaptığı konuşmada, Niğde denilince akla kahramanlıkların ve Ömer Halisdemir'in geldiğini söyledi. Bu yüzden Niğde'ye borçlarının olduğunu belirten Kurum, "15 Temmuz'da ülkemizin, vatanımızın birliği, beraberliği için şehit olmuş Ömer Halisdemir başta olmak üzere 251 şehidimize Allah'tan rahmet, 3 bine yakın gazimize acil şifalar, yakınlarına da sabırlar diliyorum. Bugün burada şehrimiz ve geleceğimiz için projeleri konuşabiliyorsak şehitlerimiz sayesindedir, gazilerimiz sayesindedir. Allah hepsinden razı olsun." dedi.

Seçim döneminde şehirler için sözler verildiğini hatırlatan Kurum, şöyle devam etti: "31 Mart'ta verdiğimiz o sözleri tutma zamanı. 'Gönül belediyeciliğini herkese anlatacağız, tevazu içinde, samimiyetle davranacağız ve kapımızı herkese açık tutacağız, 2002 ruhuyla sosyal belediyecilik anlayışıyla herkese dokunacağız.' dedik. Şimdi dokunma zamanı, gönülleri fethetme zamanı. Bize düşen verdiğimiz o sözleri tutmak. Biz bakanlar olarak personellerimizle şehirlerimize ziyaretlerde bulunuyoruz. O ziyaretler çerçevesinde bu sözleri, valimiz, belediye başkanımız, milletvekillerimiz, teşkilatımızla istişare edip kararlar alıyoruz. Bu kararlar çerçevesinde de hedeflere emin adımlarla yürümeye gayret gösteriyoruz. Niğdemiz için de bugün geleceğimize ilişkin birçok projeyi istişare ettik."