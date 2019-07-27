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22:24 27 Temmuz 2019
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    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesine bağlı Selçik Köyünde düzenlenen Sarı Dede’yi Anma ve Kültür Festivale katıldı. İmamoğlu, burada köylülerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

    İmamoğlu: Çok çalışacağımıza ant içtik

    © AA / Mustafa Bayer
    Türkiye
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    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'nin, yerel yönetim stratejisini belirlemek üzere Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde düzenlediği Belediye Başkanları Çalıştayı'nda, çok çalışacaklarına dair ant içtiklerini söyledi.

    İmamoğlu, Sandıklı'da termal bir otelde düzenlenen CHP Belediye Başkanları Çalıştayı'nın ardından ilçeye bağlı Selçik köyündeki Sarı Dede'yi Anma ve Kültür Festivali'ne katıldı.

    © AA / İstanbul Büyükşehir Belediyesi
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    Ekrem İmamoğlu, burada yaptığı konuşmada, Afyonkarahisar'ın büyük mücadelelerin yaşandığı bir kent olduğunu söyledi. Hep birlikte aydınlık bir yola çıktıklarını dile getiren İmamoğlu, "Bu aydınlık yolda hak var, hukuk var, bilim var. Dolayısıyla bu yolu inşallah güzel kentimiz İstanbul'da hep birlikte var edeceğiz. İstanbul'da bir şeyler ortaya koyarken çocuklara kendimi mesul hissediyorum. Enerjisi yüksek gençlerimize kendimi sorumlu hissediyorum." dedi.

    Afyonkarahisar'da Milli Mücadele sırasında dedesinin anılarının olduğunu belirten İmamoğlu, şöyle devam etti: "Burada, 251 belediye başkanımızla toplantılar yaptık, o toplantıda geçmişimize mahcup olmamak için çok çalışacağımıza ant içtik. Cumhuriyetimizi kuran Mustafa Kemal Atatürk'e, onun silah arkadaşlarına ve hepimizin geçmişine rahmet diliyorum, minnet duyuyorum. Ruhları şad olsun. Onlara layık bir süreci hep birlikte var edelim. Kardeşçe, kol kola. Birileri bağırırmış çağırırmış, benim kulağım hiç duymuyor. Benim kulağım hep güzel sesleri duyuyor. Benim kulağım çirkin sesleri duymuyor. Zaten göreceksiniz, o bağırıp çağırmayı kendine strateji kabul edenler yapayalnız kalacaklar. Biz yolumuza devam edeceğiz."

    Konuşmasının ardından köylülerle hatıra fotoğrafı çektiren İmamoğlu, daha sonra İstanbul'a hareket etti.

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    Etiketler:
    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Ekrem İmamoğlu, Afyonkarahisar, Türkiye
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