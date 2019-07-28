Aynı bölgede yarım saatte 3 zincirleme trafik kazası

Kazada, sürücülerden Hatice Çıray ile beraberindeki Ayşe Çıray yaralandı.
Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesi devam ettiği sırada aynı bölgede önce 5, ardından da 3 aracın karıştığı iki zincirleme trafik kazası daha meydana geldi.
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Kaza sonucu araçlarda hasar oluştu.
Yaklaşık yarım saatte meydana gelen 3 zincirleme trafik kazasına karışan araçlar, çekici yardımıyla kaldırıldıktan sonra yol yeniden trafiğe açıldı.
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