İstanbul Valisi Yerlikaya: En önemli mesele düzensiz göç ve kayıt dışı istihdamla mücadele

Sözcü'ye konuşan İstanbul Valisi Yerlikaya, "İçişleri Bakanımız Soylu başkanlığında İstanbul'da Arap basını ve Suriyeli sivil toplum temsilcileriyle toplantılar yaptık. Onlara karşı duruş ve bakışımızda en ufak bir değişiklik söz konusu değildir. Ancak var olan bir göç mevzuatı var" dedi.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ulusal medya ile tanışma ziyaretleri kapsamında önceki gün Sözcü gazetesi yöneticileriyle bir araya geldi. Hande Zeyrek'in aktardığına göre Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:
* Seçim bitti. Bize düşen aziz İstanbul'a bir takım ruhuyla hizmet etmektir. Adalar'dan Zeytinburnu'na 39 ilçe belediyemizin tamamını ziyaret ediyoruz. Ağustosun sonuna kadar bu ziyaretleri tamamlayacağız. İstanbul hepimizin. Çözüm bekleyen pek çok sorunumuz var. İstanbul'a en verimli şekilde hizmet etmek için tüm kurum ve kuruluşların yardımlaşma, birlik ve beraberlik içinde olmaları gerekiyor. Vali olarak bunu sağlamak için gayret edeceğim.
* İstanbul'un en önemli meselesi düzensiz göç ve kayıt dışı istihdamla mücadeledir. 2011 yılı ekim ayından beri Suriye'den gelen bir göç dalgası var. Ülke genelinde kayıtlı olan Suriyeli misafirlerimizin sayısı 3 milyon 634 bin civarında bulunuyor. Bunların 547 bini İstanbul'da. İsteğimiz mevzuatın emrettiği gibi Suriyeli misafirlerimizin de kayıtlı oldukları illerde ikamet etmeleridir.
* İlimizde 527 bin ikamet izinli, 3 bin uluslararası koruma, 547 bin Geçici Koruma kapsamında Suriyeli olmak üzere toplam 1 milyon 77 bin yabancı var. 2019'un ilk 6 ayında Göç İdaresi İl Müdürlüğü'nce düzensiz göçle ilgili 27 bin işlem yapıldı. Bunların 14 bini ülkelerine geri gönderildi.
* Temmuzun 12'sinden bu yana düzensiz göçle gelen 9 bin 309 kaçak göçmen İçişleri Bakanlığı'mızın belirlediği Geri Gönderme Merkezleri'ne sevk edildi. Orada işlemleri bitenler uçaklarla ülkelerine geri gönderiliyor.
* Yine temmuz ayının 12'sinden bu yana 1752 kayıtsız Suriyeli misafir İçişleri Bakanlığı'mızın belirlediği illere sevk edildi. Düzensiz göç ve kayıt dışı Suriyeliler konusunda temmuzun 12'sinde önemli adımlar atıldı. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu başkanlığında İstanbul'da Arap basını ve Suriyeli sivil toplum temsilcileriyle toplantılar yaptık. Onlara karşı duruş ve bakışımızda en ufak bir değişiklik söz konusu değildir. Ancak var olan bir göç mevzuatı var. Bu konuları istişare ettik.
* Önemli bir gündemimiz de kayıt dışı istihdamla mücadele. Bu amaçla ilimizdeki meslek odaları ve işveren temsilcileriyle toplantılar yaptık. Çalışma hayatında sigortalılık esastır. Bu amaçla görevli personelimiz 25 Ağustos'a kadar iş yerlerini ziyaret ederek, işverenlerimize rehberlik hizmeti veriyorlar. İşverenlere kayıt dışı istihdam durumunda karşılaşacakları müeyyideleri hatırlatıyoruz. 2016 ve 2018 yılları arasında 288 bin vatandaşımız İstanbul'dan memleketlerine döndü. Bunun sebeplerinden birinin de kayıt dışı istihdam olduğunu düşünüyorum.
* Önemli gördüğümüz bir diğer konu daha var. İkamet Kayıtlı veya Geçici Koruma Kayıtlı bütün yabancılardan kimlik, pasaport veya seyahat izin belgesi gibi resmi belgelerini mutlaka yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Yapılacak kontrollerde mağduriyetlerin önlenmesi için bu belgelerin ilgili personelimize ibraz etmeleri gerektiğini sizler aracılığıyla tekrar hatırlatmakta fayda bulunduğunu düşünüyorum.
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