Ahmet Hakan: Yaşasın, sonunda erkek kıyafetlerine de laf edildi

Ahmet Hakan, Hürriyet'te "Yaşasın! Sonunda, en sonunda erkek kıyafetlerine de laf edildi" başlığıyla yayımlanan yazısında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından erkeklere yapılan 'dar kıyafet giymeyin' çağrısını değerlendirdi.

Hakan, "İffet, kadına, erkeğe, gence, yaşlıya kısacası her insana yakışan üstün bir meziyettir. Irz ve namus dokunulmazlığı, insanların ortak değeridir. Bu değere riayet etmek kadını ne kadar saygın kılıyorsa, erkeği de o derece saygın kılar" ifadesinin de yer aldığı çağrı için şunları kaydetti:

"Bıkmıştık...

Acıklı ses tonlarıyla “Kadınlar kot pantolon giyince içimiz parçalanıyor” diye ağlaşan hocalardan...

Bunalmıştık...

Kadının nasıl giyinmesi gerektiği konusunda sürekli ahkâm kesmekten derin bir haz duyan mollalardan...

Sıkılmıştık...

Başını örten kadınların kıyafetleri konusunda bile racon kesmeyi kendilerinde hak gören vaizlerden...

İllallah etmiştik...

Kadınların yürüyüşlerine, gülüşlerine, sokağa çıkışlarına, bakışlarına falan düzen intizam getirmeye çalışan cübbelilerden...

Ve işte sonunda kadınlar bırakıldı, erkeklere de dalındı...

Geçen cuma camilerde okutulan hutbede...

Erkekler için şöyle bir racon kesildi:

Erkekler de dar giysilerden kaçınmalıdır.

Erkekler de mahremiyetlerini korumalıdır.

Erkekler de tesettür bilincine sahip olmalıdır.

Oh be oh!

Ha şöyle!

Hep kadınlar mı çekecekti!

Biraz da erkekler çeksin...

Bilhassa dapdaracık ve normalden epey kısa pantolonlarıyla tesettür bilincinden nasiplerini almamış, nargilecilerde keyif kasan yeni nesil müteahhit oğulları iyi işitsin bu uyarıları."