Metrobüste 20 yaşındaki kadını taciz etti: 'Kalabalıkta gayriihtiyari ereksiyon yaşadım, idrarımı kaçırdım'

İstanbul'da metrobüste 35 yaşındaki Kenan T., 20 yaşındaki A.B.'yi taciz etti. Pantolonunun önü ıslanan Kenan T., ifadesinde suçlamaları kabul etmedi ve 'kalabalıkta gayriihtiyari ereksiyon yaşadığını, idrarını kaçırdığını' iddia etti.

İstanbul'da meydana gelen olay, kalabalığın en yoğun olduğu toplu taşıma araçlarından biri olan metrobüste yaşandı. 35 yaşındaki şüpheli Kenan T., 20 yaşındaki müştekiyi taciz etti.

Sabah'tan Sema Alim Dalgıç'ın haberine göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede söz konusu olay şöyle anlatıldı:

"20 yaşındaki A.B. isimli genç kadın 30 Mayıs günü metrobüse bindi. Yolculuk esnasında 35 yaşındaki şüpheli Kenan T. de müştekinin arkasına geçerek cinsel tacizde bulundu.

Bu sırada pantolonu ıslanan şüpheli Kenan T.'yi daha önce de rahatsız ettiği S.A. fark etti ve bağırmaya başladı.

Bu durum üzerine müşteki A.B. arkasını dönerek şüpheliyi gördü ve Kenan T.'nin ön kısmının ıslandığını fark etti. Olayın büyümesinin ardından güvenlik görevlilerince şüpheli gözaltına alındı. A.B. olay ardından Kenan T.'den şikayetçi oldu."

SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİ

Kenan T. alınan savunmasında, metrobüs içerisindeki kalabalıkta sürtünme etkisi ile gayriihtiyarı ereksiyon yaşadığını, ön kısmına idrarını kaçırdığını, suçlamayı kabul etmediğini söyledi. Tanık S.A. ise alınan beyanlarında olayı doğruladı.

TUTUKLANDI

Savcılık, şüphelinin bu şekilde üzerine atılı 'Cinsel Saldırı' ve 'Hayasızca Hareketler' suçlarını işlediğini belirterek hapis cezası talep etti. Şüpheli ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

Metrobüste cinsel saldırıya uğrayan kadın, saldırgana 'Fermuarını açmışsın, üstüme boşalmışsın şerefsiz' diye bağırdı. Suçlamaları reddeden saldırgana üzerindeki ıslaklık sorulduğunda, "Kadın bağırmaya başlayınca korkudan altıma kaçırdım" dedi https://t.co/sszkvuuQx2 pic.twitter.com/xELQOl5IG9 — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) April 24, 2019

​Bilindiği gibi geçen aylarda İstanbul Avcılar'da buna benzer bir durum meydana gelmişti. Metrobüs'te bir kadını taciz eden Fatih Ö. isimli şahıs gözaltına alınmış ardından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.