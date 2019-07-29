İstanbul’da pangoline ait 1 ton 217 kilogram pul ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı’nın verdiği bilgiye göre; İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce, sorumluluk bölgesine getirilen eşyalara ilişkin yapılan risk analizi çalışmaları sonucunda, havayolu ile taşınan ve basit işlem görmüş kemik olarak beyan edilen eşyaların riskli olabileceği değerlendirildi.

Söz konusu kemiklerin ticareti yasaklanan bir hayvana ait olabileceğinden şüphelenen ekipler, Tarım ve Orman Bakanlığı ile iletişime geçti. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünde görevli uzmanlar tarafından, iki ayrı depoda bulunan kemikler üzerinde yapılan incelemede, beyan edilen eşyaların, nesli tükenmekte olan ve uluslararası sözleşmeler kapsamında ticareti yasaklanan pangolin pulları olduğu saptandı. Ele geçirilen 1 ton 217 kilogram pangolin pulu, yürürlükteki mevzuat uyarınca işlem yapılmak üzere, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

Konunun uzmanlarınca, Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından ele geçirilen pangolin pullarının Türkiye’deki piyasa değerinin yaklaşık 8 milyon 500 bin lira olduğu; söz konusu pulların şifalı olduğuna inanılan Asya ülkelerinde ise yaklaşık 3 milyon dolara alıcı bulabileceği belirtiliyor. Pullarının tedavi edici özelliği olduğuna inanıldığı için yasa dışı yollarla avlanan pangolinler, uluslararası kaçakçılık faaliyetlerine de sıklıkla konu oluyor.

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) verilerine göre 2000-2016 arasında yaklaşık 1 milyon pangolinin uluslararası düzeyde kaçakçılığının yapıldığı belirlenirken, kaçakçılığı en çok yapılan vahşi memeli olarak da kayıtlara geçen pangolinler, IUCN'nin nesli tehdit altındaki türler listesinde yer aldığı saptandı.