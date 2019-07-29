'Suriyelilerle aynı evi paylaşırım' diyenlerin oranı yüzde 50 azaldı

KONDA'nın anketine göre, 2016 yılında 'Suriyelilerle aynı evi paylaşırım' diyenlerin oranı yüzde 14 iken, bu oran 2019 yılında yüzde 7'ye geriledi.

Araştırma şirketi KONDA en çok merak edilen konulardan biri olan 'Suriyeli sığınmacılara bakış' sorusuna verilen yanıtları paylaştı.

Şubat 2016'dan Temmuz 2019'a kadar olan sürede 'Suriyeli sığınmacılarla ilişkiniz hangi seviyede olabilir' sorusunu yanıtlayan katılımcılardan 'Aynı evde olabilir' diyenlerin oranı yüzde 14'ten yüzde 7'ye düştü.

100. Araştırmamız kapsamında sizlerden gelen soruların bazılarına da araştırmamızda yer verdik. En çok merak edilen konulardan biri olan Suriyeli sığınmacılara bakış sorusuna verilen yanıtları paylaşıyoruz. pic.twitter.com/Q30CZyY8a3 — Konda Araştırma (@kondaarastirma) 26 июля 2019 г.

'Aynı apartman, komşu veya arkadaş olabilirim' diyenlerin oranı yüzde 41'den yüzde 21'e gerilerken; 'Aynı mahallede' diyenlerin oranı da yüzde 57'den 31'e düştü.

3 yılda Suriyelilerle aynı şehirde yaşamak isteyenlerin seviyesi ise yüzde 72'den yüzde 40'a geriledi.