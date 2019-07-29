Aşık Ali Nurşani, kanser olan oğlu için yardım istedi: Sizlere gelmek istemezdim, gün geldi sizlerin kapısına geldim

Gırtlak kanserine yakalanan, kendisi gibi ozan olan oğlu Engin Nurşani’nin tedavisi için gerekli parayı bulamayan Aşık Ali Nurşani, kişisel Twitter hesabında yardım çağrısında bulundu.
Nurşani’nin yardım çağrısına ilk destek veren sanatçı Haluk Levent oldu. Levent, sosyal medyadan, “Ozan Ali Nurşani’nin gırtlak kanseri olan oğlu Engin Nurşani’nin yanında olacağız” notunu paylaştı.
Ali Nurşani’ye yanıt veren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da “Değerli halk ozanımız için gerekli işlemler bakanlığımızca başlatılmıştır. Hassasiyetinize ve halkımızın ozanımız için verdiği desteğe ayrıca teşekkür ederim” ifadesini kullandı.
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