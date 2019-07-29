Yazılı basında çalışanların sayısı 5 yılda yüzde 42 azaldı, çalışanların sadece üçte biri kadın

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçen yıl yazılı basın organlarında çalışanların yaklaşık üçte ikisini erkekler oluşturdu.
Yazılı basında çalışanların 40 bin 344'ü yayın, 6 bin 153'ü basım ve dağıtım bölümünde görev yaptı. Gazete ve dergilerin yayın bölümünde 24 bin 52 erkek, 16 bin 292 kadın çalışan yer aldı. Basın ve dağıtım bölümünde ise çalışanların yüzde 83'ünü erkekler oluşturdu. Bu bölümde 5 bin 113 erkek, bin 40 kadın istihdam edildi.
Öte yandan basın ve dağıtım alanında çalışanların sayısının geçen yıl 2014 yılına göre yaklaşık yüzde 80 azalması dikkati çekti. Söz konusu 5 yılda bu alanda çalışanların sayısı 29 bin 968'den 6 bin 153'e geriledi. Yayın bölümünde çalışanların sayısı ise yüzde 20 azalışla 40 bin 344 olarak kayıtlara geçti.
YÜZDE 64'Ü ÜNİVERSİTE MEZUNU
Geçen yıl, gazete ve dergi çalışanlarının yüzde 64'ünü önlisans, lisans ve lisansüstü eğitim seviyesinde bulunanlar oluşturdu. Çalışanların eğitim durumlarına bakıldığında, 3 bin 858 kişinin lise altı, 12 bin 958 kişinin lise, 4 bin 13 kişinin önlisans, 19 bin 61 kişinin lisans, 6 bin 607 kişinin yüksek lisans veya doktora derecesine sahip olduğu kayıtlara geçti.
Basım ve dağıtım bölümünde görev yapanların ağırlıklı bölümü ise lise ve lise altı eğitime sahip çalışanlardan oluştu. Söz konusu 4 bin 111 kişi bu alanda çalışanların yüzde 66.8'ine karşılık gelirken, lisans ve üstü eğitim seviyesindekilerin oranı yüzde 26.4 (bin 625), önlisans seviyesindekilerin oranı da yüzde 6.8 (417) olarak belirlendi.
Yazılı basın organlarında çalışan kadınların eğitim durumunun erkeklerden daha yüksek seviyede olması dikkati çekti. Sektörde istihdam edilen kadınlar arasında lisans ve üstü eğitim seviyesinde bulunanların oranı yüzde 61'i bulurken, erkeklerde bu oran yüzde 51.5'te kaldı.
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