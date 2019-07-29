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16:07 29 Temmuz 2019
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    Jet kazasının üzerinden 16 ay geçti, pilot Beril Gebeş'in cenazesi hâlâ bulunamadı

    © DHA /
    Türkiye
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    İran'da geçtiğimiz yıl meydana gelen iş jeti kazasının üzerinden 16 ay geçmesine rağmen uçağın kaptan pilotu Beril Gebeş'in cenazesine hâlâ ulaşılamadı.

    Kaptan pilot Beril Gebeş ve ikinci pilot Melike Kuvvet'in idaresindeki Bombardier Challenger 604 tipi iş jeti, Birleşik Arap Emirlikleri'nden İstanbul'a gelişte 11 Mart 2018 tarihinde İran'da düştü.

    İran'da düşen Başaran Holding'e ait özel uçak
    © AA / Morteza Salehi
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    Kazada Mina Başaran ile 7 arkadaşının da aralarında olduğu 11 kişi yaşamını yitirdi. 

    Kaza sonrası Beril Gebeş dışında, Mina Başaran, Sinem Akay, Burcu Gündoğar Urfalı, Jasmin Baruh Siloni, Liana Hananel, Aslı İzmirli, Ayşe And, Melike Kuvvet ve Eda Uslu'nun cenazeleri ailelerine teslim edilip, son yolculuklarına uğurlandı.

    Kazanın üzerinden 16 ay geçmesine rağmen kaptan pilot Beril Gebeş'in cenazesi ise hâlâ bulunamadı.

    İRAN SİVİL HACILIK KURUMU'NUN NİHAİ RAPORU DA AÇIKLANMADI

    İran'da düşen Başaran Holding'e ait özel uçak
    © AA / Morteza Salehi
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    İran Sivil Havacılık Kurumu kazayla ilgili hazırladığı ön raporu daha önce açıklarken nihai rapordan da haber yok. Açıklanan ön rapor eldeki mevcut verilere göre hazırlanırken, ortaya çıkacak yeni veriler ile bulgulara ilave veya değişiklik yapılarak nihai rapor açıklanacak.

    Kazanın ön raporuna göre iki pilot, hız göstergeleri bilgilerini farklı görüyor. Bu sırada oto pilottan çıkılıyor. Stall, yani havada tutunamayan uçak büyük bir hızla irtifa kaybederek facia meydana geliyor. Uçakta gösterge arızası (göstergenin, uçağın gerçek süratini göstermeyip hatalı sürat bilgisi vermesi) meydana geldiği, bu arızanın kaynağı ise henüz belirlenemediğine de ön raporda yer verilmişti.

    Ön rapordaki kokpit kayıtlarında, yolcuların uçaktaki endişesinin pilotlar tarafından giderilmeye çalışılmasından, pilotların arızadan dolayı kaygılarına kadar tüm ayrıntılar vardı.

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    Etiketler:
    Uçak kazası, Uçak kazası, Başaran Holding, Mina Başaran, Beril Gebeş, İstanbul, Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşik Arap Listesi, İran
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