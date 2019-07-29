İçişleri Bakanlığı: Terörden Arananlar Listesi’nde gri kategoride yer alan terörist yakalandı

İçişleri Bakanlığı, "Erzurum’da, Terörden Arananlar Listesi’nde 300 bin TL ödülle gri kategoride yer alan terörist yakalanmıştır" açıklaması yaptı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Erzurum’da, Terörden Arananlar Listesi’nde 300 bin TL ödülle gri kategoride yer alan terörist yakalanmıştır. Söz konusu teröristin AK Parti Erzurum Karayazı Belediye Meclis üyesi Savcı Küçük ile yeğeni Ahmet Küçük’ü şehit edilmesi olayının faili olduğu belirlenmiştir."

Erzurum'un Karayazı ilçesinde, 18 Haziran 2019 tarihinde AK Parti Karayazı Belediye Meclis üyesi Savcı Küçük ile yeğeni Ahmet Küçük Turnagöl Mahallesi ile Anıtlı Mahallesi arasında arazide terk edilmiş haldeki araçta ölü bulunmuştu.