İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, resmi rakamlara göre 547 bin Suriyelilinin yaşadığı İstanbul'da son dönemlerde yaşanan il dışına gönderme uygulaması hakkında "Kaydı olmayanların illere gönderilmesi gerekli bir işlem; sosyoloji bu yükü taşımaz" dedi.

DW Türkçe'den Bülent Mumay'a konuşan İmamoğlu, özellikle son günlerde çok tartışılan Suriyeli göçmenlerle ilgili sorulara cevap verdi. İmamoğlu, Suriyelilerle ilgili sürecin başından itibaren kötü yönetildiğini ifade ederek; "Neden bu noktaya gelindi?, Neden tedbir alınmadı? diye sormak lazım" ifadelerini kullandı.

İstanbul'un bu yükü kaldırmasının zor olduğunu da belirten İmamoğlu, Suriyelilerin tüm insani sorunlarına sahip çıkacağını ancak kayıtlı olduğu ile geri gönderme uygulamasının gerekli olduğunu söyledi. İmamoğlu, "Kaydı olmayan Suriyelilerin İstanbul dışına gönderilmesi gerekli bir işlem, sosyoloji bu yükü taşımaz" dedi.

İBB iştirakleriyle ilgili soruyu da yanıtlayan İmamoğlu belediye bütçesinin üçte ikisini oluşturan şirketlerin denetlenmediğini, bu nedenle şüphelerinin olduğunu belirtti ve "Bizi rahatsız eden veriler var" diye konuştu.

Önceki dönemlere ilişkin araştırma ve teftişlerin sürdüğünü de belirten İmamoğlu yolsuzluk konusunda rahatsız edici verilere ulaşıldığını, bunlar somutlaştıkça kamuoyuyla paylaşacaklarını açıkladı.