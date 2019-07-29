İstanbul'un bu yükü kaldırmasının zor olduğunu da belirten İmamoğlu, Suriyelilerin tüm insani sorunlarına sahip çıkacağını ancak kayıtlı olduğu ile geri gönderme uygulamasının gerekli olduğunu söyledi. İmamoğlu, "Kaydı olmayan Suriyelilerin İstanbul dışına gönderilmesi gerekli bir işlem, sosyoloji bu yükü taşımaz" dedi.
İBB iştirakleriyle ilgili soruyu da yanıtlayan İmamoğlu belediye bütçesinin üçte ikisini oluşturan şirketlerin denetlenmediğini, bu nedenle şüphelerinin olduğunu belirtti ve "Bizi rahatsız eden veriler var" diye konuştu.
Önceki dönemlere ilişkin araştırma ve teftişlerin sürdüğünü de belirten İmamoğlu yolsuzluk konusunda rahatsız edici verilere ulaşıldığını, bunlar somutlaştıkça kamuoyuyla paylaşacaklarını açıkladı.
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