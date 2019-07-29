Meclis makam araçlarına aylık 1.2 milyon lira kira ödüyor

Kiralık makam araçları sorusuna Meclis'ten yanıt alamayan CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Cumhurbaşkanlığı'na başvurdu. CİMER, makam araçları için ödenen aylık kira bedelinin 1 milyon 187 bin 200 lira olduğunu açıkladı.