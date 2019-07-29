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17:39 29 Temmuz 2019
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    Galatasaray Liseliler'den tutuklu akademisyen Altınel'e özgürlük çağrısı

    © Fotoğraf : Twitter
    Türkiye
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    Galatasaray Lisesi'den dönem arkadaşları, Barış İçin Akademisyenler bildirisine imza attığı için 11 Mayıs'tan bu yana tutuklu olan akademisyen Tuna Altınel'in yarın yapılacak ilk duruşması öncesinde açıklama yayınlayarak, Altınel'e özgürlük istediler.

    Balıkesir L tipi cezaevinde tutuklu bulunan akademisyen Tuna Altınel, 30 Temmuz'da ilk kez hakim karşısına çıkacak.

    Anayasa Mahkemesi
    © AA /
    AYM, 'Barış Akademisyenleri' için hak ihlali kararı verdi
    Galatasaray Lisesi mezunu olan Altınel'in serbest bırakılması için bir çağrı metni yayımlayan Galatasaray Liseliler, başlattıkları imza kampanyasına destek verenlerin sayısının 1025'e ulaştığını duyurdu.

    Açıklamada, Altınel'in Barış İçin Akademisyenler bildirisine imza atmaktan tutuksuz yargılandığı dava devam ederken, pasaport tahdidini kaldırmak üzere 10 Mayıs 2019’da Balıkesir'e gittiği, aynı gün gözaltına alındığı ve 11 Mayıs 2019'da 'yasa dışı örgüt üyeliği' suçlamasıyla tutuklandığı belirtildi.

    Galatasaray camiasına dayanışma için çağrı yapan Galatasaray Lisesiler, duruşmada hazır bulunacaklarını kaydederek, Altınel'in serbest bırakılmasını istediler.

    'TALEBİMİZ ALTINEL'İN 30 TEMMUZ'DA SERBEST BIRAKILMASI'

    Açıklamada, "Fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür olma ilkesini benimsemiş Galatasaray Liseliler olarak beklenti ve talebimiz, Türk yargısı adına atılan olumlu adımlara bir yenisinin eklenmesi ve 30 Temmuz'da Tuna Altınel’in serbest bırakılmasıdır" denildi.

    Gençay Gürsoy
    © Fotoğraf : Twitter
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    'Galatasaray Liselilerden Tuna Altınel'e Özgürlük Çağrısı' başlıklı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "Galatasaray Lisesi mezunu Doç. Dr. Tuna Altınel, Barış Akademisyenleri davasında yargılanması tutuksuz devam ederken, pasaport tahdidini kaldırmak üzere 10 Mayıs 2019’da Balıkesir’e gitmişti. Aynı gün gözaltına alındı ve bir gün sonra (11 Mayıs 2019’da) yasa dışı örgüt üyeliği suçlamasıyla tutuklandı.

    Bu nedenle, Tuna Altınel öğretim üyesi olduğu Lyon-1 Üniversitesi’nde işbaşı yapmak üzere Fransa’ya dönemedi ve başarılı bir Türk matematikçinin akademik hayatı belirsiz bir şekilde kesintiye uğratılmış oldu.

    Suçlamanın dayanağı Fransa’da Lyon kentinde Amitiés Kurdes Lyon et Rhône-Alpes tarafından düzenlenen bir etkinlikte ('Djizré, histoire d’un massacre' – 'Cizre Bir Katliamın Hikayesi') çevirmenlik yapmasıydı. Tuna Altınel’in hiçbir şekilde şiddet çağrısı içermeyen, yasal ve izinli bir etkinliğe katıldığını gördüğümüzde, Galatasaray Lisesi’nden devre arkadaşları olarak ve kardeşlik ilkemizden hareketle liseli camiamıza dönük bir imza kampanyası başlattık.

    'İMZA SAYISI 1025'E ULAŞTI'

    Düşünce ve ifade özgürlüğü hakkının yargı konusu yapılması yerine hukuki güvenceye kavuşturulmasını, nihayetinde Tuna Altınel’in serbest bırakılmasını talep eden imza kampanyası, hızla ve artan bir şekilde liseli camianın desteğini aldı. İmza kampanyasının belgelendiği 'Tuna Altınel’e Özgürlük' blogu açıldı ve ilk kez 20 Haziran 2019 tarihinde, 807 imzayla kamuoyuna duyuruldu. İlk duruşma tarihi olan 30 Temmuz 2019’a kadar devam etmesi hedeflenen kampanyaya verilen imza sayısı 1025’e ulaşmış bulunuyor.

    ''Bu suça ortak olmayacağız'' bildirisine imza attıkları için yargılanan Barış için Akademisyanler, Hocama dokunma, Üniversiteme dokunma, 5 Aralık 2017, Çağlayan Adalet Sarayı
    © AFP 2019 / OZAN KOSE
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    İmza kampanyasının yanı sıra, çok sayıda liseli hukukçu Tuna Altınel davasını gündemine almış, davanın içeriğine ilişkin görüş alışverişinde bulunmuş ve avukatlık mesleğini icra eden 17 kişi dava dosyasına vekâlet bilgilerini koymuştur.

    30 Temmuz İstanbul-Balıkesir yolculuğu için Beşiktaş, Şişli ve Kadıköy belediyelerinin İstanbullu yurttaşlara araç tahsis etmesi, Tuna Altınel’e Özgürlük isteyen tüm sivil toplum örgüt ve insan hakları savunucularının bir araya gelmesini kolaylaştıran anlamlı bir dayanışma örneğidir.

    Galatasaraylılar Ortak Akıl Platformu GS camiasına bu dayanışma yolculuğuna katılım çağrısı yapmıştır. Ayrıca, kendi olanaklarıyla Türkiye’nin değişik illerinden yola çıkacak liseliler de Balıkesir’deki ilk duruşmada hazır bulunacaktır.

    Son dönemde yaşanan olumlu bir gelişme, Anayasa Mahkemesi’nin Barış Akademisyenleri davasına ilişkin hak ihlali kararı vermiş olmasıdır. Bununla birlikte, Tuna Altınel’in barış akademisyenlerinden ayrıştırılarak ikinci bir suçlamayla tutuklanmış olması benzeri olumlu adımları boşa çıkarmaya aday bir vaka olmayı sürdürmektedir. Dahası, Fransa’da yasal bir derneğin düzenlediği izinli ve kamuya açık bir etkinliğin kriminalize edilmesi ve istihbari bilgi gibi gösterilmesi, uluslararası bir hukuk krizinin de habercisidir.

    'Fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür' olma ilkesini benimsemiş Galatasaray Liseliler olarak beklenti ve talebimiz, Türk yargısı adına atılan olumlu adımlara bir yenisinin eklenmesi ve 30 Temmuz’da Tuna Altınel’in serbest bırakılmasıdır.

    Tuna Altınel’in Galatasaray Lisesi’nden devre arkadaşları"

    Etiketler:
    Galatasaray Lisesi, Lyon, Fransa, Balıkesir, İmza kampanyası, Tuna Altınel, AYM, Galatasaray Liseliler, Barış İçin Akademisyenler
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