Kurum'dan Salda Gölü açıklaması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum "Millet Bahçesi projemizle Salda Gölü'nün çevresinde herhangi bir yapılaşmaya asla izin vermeyeceğiz" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 'Türkiye'nin Maldivleri' olarak anılan Burdur'daki Salda Gölü'ne ilişkin açıklama yaptı.

Kurum "Millet Bahçesi projemizle Salda Gölü'nün çevresinde herhangi bir yapılaşmaya asla izin vermeyeceğiz" dedi.

Beyaz kumsalları ve turkuaz tonlardaki suyuyla oikkat çeken Salda Gölü, turistlerin ilgi odağı konumunda bulunuyor.

Salda Gölü'ne yapılacak olan Millet Bahçesi ihaleye çıktığı belirtilmişti. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nca (TOKİ) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulüne göre yapılacak Salda Gölü Millet Bahçesi ve Millet Bahçesi’ne ait sosyal donatılar inşaatıyla altyapı ve çevre düzenlemesi işinin ihalesi 31 Temmuz Çarşamba günü TOKİ İstanbul Hizmet Binası’nda gerçekleştirilecek.