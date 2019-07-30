Selvi: Erdoğan Gül, Babacan ve Davutoğlu'na karşı kılıcı çekmiş durumda

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, yeni partiler kuracakları iddia edilen 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'a karşı kılıcı çekmiş durumda olduğunu söyledi.

Abdulkadir Selvi, "Erdoğan neden o iki ile gidiyor?" başlığıyla yayımlanan yazısında yeni parti kuracak isimlerin artık gün saymaya başladığını ifade etti.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Abdullah Gül-Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu’na karşı kılıcı çekmiş durumda" görüşünü dile getiren Selvi, şöyle devam etti:

"Erdoğan, il başkanları toplantısında 'Birileri parti kuruyormuş, hiç bunları kafanıza takmayın. Bu tür ihanetlerin içerisinde olanlar bu işin bedelini de ağır öderler' dedi.

Erdoğan, Kurban Bayramı’ndan sonra yeni partilere karşı harekete geçiyor. Konya ve Kayseri’yi ziyaret edecek. Konya Davutoğlu’nun, Kayseri Abdullah Gül’ün memleketi.

Davutoğlu ve Gül’ü memleketlerinde hedef alacak.

Biz ne dersek diyelim tarih tekerrür ediyor, bize ise izlemek ve dersler çıkarmak düşüyor."