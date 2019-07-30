Selvi: Erdoğan Gül, Babacan ve Davutoğlu'na karşı kılıcı çekmiş durumda

Abdulkadir Selvi, "Erdoğan neden o iki ile gidiyor?" başlığıyla yayımlanan yazısında yeni parti kuracak isimlerin artık gün saymaya başladığını ifade etti.
"Erdoğan, il başkanları toplantısında 'Birileri parti kuruyormuş, hiç bunları kafanıza takmayın. Bu tür ihanetlerin içerisinde olanlar bu işin bedelini de ağır öderler' dedi.
Erdoğan, Kurban Bayramı’ndan sonra yeni partilere karşı harekete geçiyor. Konya ve Kayseri’yi ziyaret edecek. Konya Davutoğlu’nun, Kayseri Abdullah Gül’ün memleketi.
Davutoğlu ve Gül’ü memleketlerinde hedef alacak.
Biz ne dersek diyelim tarih tekerrür ediyor, bize ise izlemek ve dersler çıkarmak düşüyor."
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