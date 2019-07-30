Vedat Milor: Bazı restoranlar yürümeyi imkansız hale getiriyordu, ikaz ettim, çalışan beni denize doğru itti

Yemek eleştirmeni Vedat Milor, sosyal medya hesabından Burgazada’da saldırıya uğradığını yazdı. Deniz kıyısında bulunan Ada Keyf Restoran’a ait masaların yürümeyi zorlaştırdığını söylediği için restoran çalışını tarafından denize doğru itildiğini anlatan Milor, “Düşmeme ramak kaldı” ifadelerini kullandı.
Resmi Twitter hesabından İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Adalar Belediyesi’ni etiketleyerek paylaşım yapan Milor, durumun kanuna aykırı olduğunu dile getirdi.
Burgazada’da başımdan çok tatsız bir olay geçti. Detaylı paylaşmak istiyorum çünkü bu sorun farklı şekillerde karşımıza çıkıyor. Ada’da rıhtıma yakın restoranlar Belediye’nin çizgidiği sınırları ihlal edip masalarıyla neredeyse geçecek yer bırakmıyor.@adalarbld @istanbulbld— Vedat Milor (@vedatmilor) July 30, 2019
Milor, düşerek boynunu kırabileceğini vurgulayarak şunları kaydetti:
"*"— İBB Beyaz Masa (@ibbBeyazmasa) July 30, 2019
Merhaba Vedat Bey,
Yaşamış olduğunuz üzücü olay ile ilgili gerekli incelemeyi bir an önce başlatabilmek adına iletişim numaranızı özel mesaj üzerinden paylaşmanızı rica ederiz.
>>D300719 https://t.co/T9cBpS7OXY
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Beyaz Masa’nın sosyal medya hesabı ise Milor’a geri dönüş yaparak iletişim kurmak istediklerini belirtti.
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