Vedat Milor: Bazı restoranlar yürümeyi imkansız hale getiriyordu, ikaz ettim, çalışan beni denize doğru itti

Yemek eleştirmeni Vedat Milor, sosyal medya hesabından Burgazada’da saldırıya uğradığını yazdı. Deniz kıyısında bulunan Ada Keyf Restoran’a ait masaların yürümeyi zorlaştırdığını söylediği için restoran çalışını tarafından denize doğru itildiğini anlatan Milor, “Düşmeme ramak kaldı” ifadelerini kullandı.

Resmi Twitter hesabından İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Adalar Belediyesi’ni etiketleyerek paylaşım yapan Milor, durumun kanuna aykırı olduğunu dile getirdi.

Burgazada’da başımdan çok tatsız bir olay geçti. Detaylı paylaşmak istiyorum çünkü bu sorun farklı şekillerde karşımıza çıkıyor. Ada’da rıhtıma yakın restoranlar Belediye’nin çizgidiği sınırları ihlal edip masalarıyla neredeyse geçecek yer bırakmıyor.@adalarbld @istanbulbld — Vedat Milor (@vedatmilor) July 30, 2019

​Milor, düşerek boynunu kırabileceğini vurgulayarak şunları kaydetti:

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Merhaba Vedat Bey,



Yaşamış olduğunuz üzücü olay ile ilgili gerekli incelemeyi bir an önce başlatabilmek adına iletişim numaranızı özel mesaj üzerinden paylaşmanızı rica ederiz.



>>D300719 https://t.co/T9cBpS7OXY — İBB Beyaz Masa (@ibbBeyazmasa) July 30, 2019

“Bazı restoranlar fazladan bir masa daha koyup yürümeyi imkansız hale getiriyorlar. Ada Keyf Restoran’ın önünden geçerken benzer bir sorun vardı ve ben de ilgili bir çalışanı ikaz ettim. Ancak çalışan ‘Sana ne lan, fazla konuşma’ diyerek beni denize doğru itti. Düşmeme ramak kaldı. Açık biçimde kanuna ve nizama aykırı olan bir uygulamayı ikaz ettiğim için uygulanan bu kaba kuvvet düşündürücü. Bu restoranın sahiplerinden birinin Belediye Başkan yardımcısı olması iki kere düşündürücü ve üzücü. Geriye doğru denize düşsem boynum kırılabilirdi. Çok üzücü bir olay daha var: Restoran sahipleri benim çalışana hakaret ettiğimi iddia etmiş. Öyle bir şey söz konusu değil tabii ki. Vapurda dönerken gittiğim restoranla ilgili düşüncelerimi ses kaydına aktarıyordum. Allah’tan bu açık kalmış. Olan biten her şey orada. Amacım çete, dağ kanunlarına aynı şekilde yanıt vermek değil. O yüzden kötü yorum bırakma, bizzat arayıp taciz etme gibi yaklaşımlar doğru olmaz. Yapılması gereken şey belediyenin o bölgeyi geçişe uygun hale getirmesi."

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Beyaz Masa’nın sosyal medya hesabı ise Milor’a geri dönüş yaparak iletişim kurmak istediklerini belirtti.