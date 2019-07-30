MEB Türkiye'nin 'eğitim haritasını' çıkardı

Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB), 2023 Eğitim Vizyonu'nda yer alan veriye dayalı yönetim anlayışı kapsamında, Bakanlığa bağlı okul ve tesislere ilişkin verilerin yer aldığı MEBCBS'nin tanıtım toplantısı düzenlendi.
Eğitime ayrılan bütçenin her lirasını daha iyi değerlendirilebilmenin yollarını aradıklarını ifade eden Selçuk, bunun çözümünün de veriye dayalı karar almaktan geçtiğini vurguladı.
Selçuk, 2023 Eğitim Vizyonu'nun veriye dayalı politikaları merkeze alan bakış açısıyla hazırlandığını hatırlatarak, "Bakanlık olarak bu kadar hızlı değişimin olduğu bir dönemde, bizim çok sayıda okulumuzun, yüz binlerce öğretmenimizin, milyonlarca öğrencimizin bulunduğu sistemde çok daha hızlı hareket edebilmek için belki de bütün bakanlıklardan daha fazla bilişimden yararlanmaya, veriye dayalı politikalar üretmeye ihtiyacımız var. Çünkü Milli Eğitim Bakanlığı'nda alınan her bir kararın olumlu ya da olumsuz etkisi çok daha büyük ölçekte yaşanıyor" diye konuştu.
'BU SİSTEM TÜM OKULLARIMIZIN OPTİMİZASYON ÇALIŞMALARINI YÜKSEK ÇITALARA TAŞIYACAK'
Eğitime doğrudan veya dolaylı olarak katkı sağlayabilecek her türlü bilimsel veri ve teknolojik yeniliği MEB bünyesine taşımaya gayret ettiklerini söyleyen Selçuk, şu ana kadar yapılan ve yapılacak olan okullarla ilgili verilecek her türlü karar için 'neye göre karar veriliyor?' sorusunu ortaya koyan ve bunun cevabını taşıyan bir sistem paylaştıklarını ifade etti.
Selçuk, sisteme ilişkin şu bilgileri paylaştı:
"Bu sistemin inşasında büyük emek var. Taşınmaz envanteri oluşturmak için öncelik olarak tüm okul ve kamu binalarımız kayıt altına alınıyor. Oluşturulan veri tabanıyla tapu bilgisi, fotoğraf, kullanım türü, derslik sayısı gibi her türlü bilgiye çok rahat bir şekilde ulaşma imkanına kavuşmuş oluyoruz."
'DÜNYAYA ÖRNEK BİR SİSTEM İNŞA ETMEYİ KAFAMIZA KOYDUK'
Sistemi geliştirme çalışmalarının süreceğini söyleyen Selçuk, "Devam edecek çalışmaların uluslararası düzeyde bize belli standartları getireceği açıktır. Coğrafi Bilgi Sistemi alanında atılan her adımın merkezden en uzak noktaya kadar her aşamaya etki ettiği bilinciyle, bu alanda dünyaya örnek bir sistem inşa etmeyi kafamıza koyduk" dedi.
Selçuk, projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen Bakanlık ve kurumlara teşekkür ederek, "Bu sistemler aslında bizim mevcut yönetimi, durumu idare etmekten yönetime daha büyük bir liderlikle yönetsel süreçleri götürebilmemize imkan sağlıyor. Sistem akıllandıkça, çalışanlar da akıllı davranmak şansına sahip oluyor" ifadelerini kullandı.
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