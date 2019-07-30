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14:57 30 Temmuz 2019
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    MEB Türkiye'nin 'eğitim haritasını' çıkardı

    © AA / Murat Kaynak
    Türkiye
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    Milli Eğitim Bakanlığı'nca, ülke genelindeki okul ve tesislerin verilerinin yer aldığı Milli Eğitim Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemi hayata geçirildi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Oluşturulan veri tabanıyla tapu bilgisi, fotoğraf, kullanım türü, derslik sayısı gibi her türlü bilgiye çok rahat ulaşma imkanına kavuşmuş oluyoruz" dedi.

    Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB), 2023 Eğitim Vizyonu'nda yer alan veriye dayalı yönetim anlayışı kapsamında, Bakanlığa bağlı okul ve tesislere ilişkin verilerin yer aldığı MEBCBS'nin tanıtım toplantısı düzenlendi.

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    © AA / Cem Öksüz
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    Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Toplantı Salonu'nda düzenlenen MEBCBS tanıtım toplantısında konuşan Bakan Ziya Selçuk, verinin politikaların belirlenmesinde stratejik değeri olduğunu belirterek, aldıkları kararların veriye dayalı geliştirilmesi için çalıştıklarını söyledi.

    Eğitime ayrılan bütçenin her lirasını daha iyi değerlendirilebilmenin yollarını aradıklarını ifade eden Selçuk, bunun çözümünün de veriye dayalı karar almaktan geçtiğini vurguladı.

    Selçuk, 2023 Eğitim Vizyonu'nun veriye dayalı politikaları merkeze alan bakış açısıyla hazırlandığını hatırlatarak, "Bakanlık olarak bu kadar hızlı değişimin olduğu bir dönemde, bizim çok sayıda okulumuzun, yüz binlerce öğretmenimizin, milyonlarca öğrencimizin bulunduğu sistemde çok daha hızlı hareket edebilmek için belki de bütün bakanlıklardan daha fazla bilişimden yararlanmaya, veriye dayalı politikalar üretmeye ihtiyacımız var. Çünkü Milli Eğitim Bakanlığı'nda alınan her bir kararın olumlu ya da olumsuz etkisi çok daha büyük ölçekte yaşanıyor" diye konuştu.

    'BU SİSTEM TÜM OKULLARIMIZIN OPTİMİZASYON ÇALIŞMALARINI YÜKSEK ÇITALARA TAŞIYACAK'

    Eğitime doğrudan veya dolaylı olarak katkı sağlayabilecek her türlü bilimsel veri ve teknolojik yeniliği MEB bünyesine taşımaya gayret ettiklerini söyleyen Selçuk, şu ana kadar yapılan ve yapılacak olan okullarla ilgili verilecek her türlü karar için 'neye göre karar veriliyor?' sorusunu ortaya koyan ve bunun cevabını taşıyan bir sistem paylaştıklarını ifade etti.

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    Selçuk, MEBCBS'nin sadece inşaat ve emlak ile ilgili bir mesele olmadığını belirterek, "Bu sistem tüm okullarımızın optimizasyon çalışmalarını yüksek çıtalara taşıyacak bir husus. Milli Eğitim Bakanlığı'nın, Coğrafi Bilgi Sistemi ile yapmaya çalıştığı şey, öğretim daireleri dediğimiz genel müdürlüklerimiz, il ve ilçelerimiz ile okul seviyesinde alacağımız kararların kanıta dayalı olarak alınmasını sağlamak" değerlendirmesinde bulundu.

    Selçuk, sisteme ilişkin şu bilgileri paylaştı:

    "Bu sistemin inşasında büyük emek var. Taşınmaz envanteri oluşturmak için öncelik olarak tüm okul ve kamu binalarımız kayıt altına alınıyor. Oluşturulan veri tabanıyla tapu bilgisi, fotoğraf, kullanım türü, derslik sayısı gibi her türlü bilgiye çok rahat bir şekilde ulaşma imkanına kavuşmuş oluyoruz." 

    'DÜNYAYA ÖRNEK BİR SİSTEM İNŞA ETMEYİ KAFAMIZA KOYDUK'

    Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk
    © AA /
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    MEBCBS'deki verilerin güncel tutulması için merkez başta olmak üzere il ve ilçe teşkilatlarına büyük görev düştüğünü vurgulayan Selçuk, kurumların açılması, kapatılması, yer ve isim değişiklikleri gibi süreçlerin mekansal veri üzerinden güncellenmesi gerektiğinin altını çizdi.

    Sistemi geliştirme çalışmalarının süreceğini söyleyen Selçuk, "Devam edecek çalışmaların uluslararası düzeyde bize belli standartları getireceği açıktır. Coğrafi Bilgi Sistemi alanında atılan her adımın merkezden en uzak noktaya kadar her aşamaya etki ettiği bilinciyle, bu alanda dünyaya örnek bir sistem inşa etmeyi kafamıza koyduk" dedi.

    Selçuk, projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen Bakanlık ve kurumlara teşekkür ederek, "Bu sistemler aslında bizim mevcut yönetimi, durumu idare etmekten yönetime daha büyük bir liderlikle yönetsel süreçleri götürebilmemize imkan sağlıyor. Sistem akıllandıkça, çalışanlar da akıllı davranmak şansına sahip oluyor" ifadelerini kullandı.

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    Etiketler:
    bilişim, Öğretmen, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Bütçe, Okul, Eğitim, Türkiye, Milli Eğitim Bakanlığı, Ziya Selçuk
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