AK Partili Yeneroğlu: Keşke AYM geçmişte de özgürlükçü tutumda olabilseydi

Anayasa Mahkemesi'nin barış akademisyenleriyle ilgili 'hak ihlali' kararını değerlendiren AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, "AYM'nin kararı kendi içtihatlarının ve özgürlükçü hukuk devletinin gereğidir. Herkesi bağlar" dedi. Yeneroğlu, "Keşke AYM geçmişte de özgürlükçü tutumda olabilseydi" ifadesini kullandı.

Anayasa Mahkemesi (AYM), 'Bu suça ortak olmayacağız' başlıklı bildiriyi imzaladıkları gerekçesiyle ceza verilen akademisyenlerin hakkının ihlal edildiğine hükmetti.

AYM'nin kararını değerlendiren AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, "'Barış İçin Akademiyenler' adı altında yayınlanan metni, tek taraflı, ölçüsüz ve insafsız bulmuştum. Terör örgütüne iki çift laf edemeyenlerin devlete çağrısı ciddiyetsizdi. Ancak AYM'nin kararı kendi içtihadlarının ve özgürlükçü hukuk devletinin gereğidir. Herkesi bağlar" dedi.

Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Yeneroğlu, şöyle devam etti:

- Akademisyenlerin katılmadığım görüşlerinin fikir özgürlüğü çerçevesinde değerlendirilmesi AYM ve AİHM'nin tabiî içtihadıdır. İncitici, yaralayıcı ve tahrik edici söylemlerin şiddeti tahrik ve teşvik etmediği sürece özgür biçimde ifade edilebilmesi demokrasinin asgari teminatıdır.

Akademisyenlerin katılmadığım görüşlerinin fikir özgürlüğü çerçevesinde değerlendirilmesi AYM ve AİHM'nin tabiî içtihadıdır.İncitici, yaralayıcı ve tahrik edici söylemlerin şiddeti tahrik ve teşvik etmediği sürece özgür biçimde ifade edilebilmesi demokrasinin asgari teminatıdır. — Mustafa Yeneroğlu (@myeneroglu) 30 июля 2019 г.

​'AYM'NİN SON KARARI AK PARTİ'NİN SESSİZ DEVRİMLERİNİN ESERİDİR'

- Keşke AYM geçmişte de özgürlükçü tutumda olabilseydi. Dindarların rejim düşmanı olarak bastırılması, Refah Partisi'nin yasaklanması ve başörtüsü kararı, AYM'nin ayıpları arasındadır. AYM'nin son kararı AK Parti'nin sessiz devrimlerinin eseri ve özgürlükçü demokrasinin gereğidir.

- AK Parti'nin kuruluş bildirgesinde en fazla üzerinde durulan kelimeler özgürlükçü ve çoğulcu demokrasi. Müreffeh ve güçlü Türkiye ancak özgür ve eleştirel ortamda geliştirilebilir. AK Parti'nin özgürlükçü, reformcu ve yenilikçi ilkeleri günümüzün de olmazsa olmazıdır.

Ak Parti'nin kuruluş bildirgesinde en fazla üzerinde durulan kelimeler özgürlükçü ve çoğulcu demokrasi. Müreffeh ve güçlü Türkiye ancak özgür ve eleştirel ortamda geliştirilebilir. Ak Parti'nin özgürlükçü, reformcu ve yenilikçi ilkeleri günümüzün de olmazsa olmazıdır. — Mustafa Yeneroğlu (@myeneroglu) 30 июля 2019 г.

​- Demokrasilerde devletin terörle mücadele yöntemi elbette eleştirilebilir. Bu özgürlüğün sorgulanması bile ürkütücüdür. Anayasa Mahkemesi özgürlükçü duruşuyla demokratik hukuk devletinin tacıdır. Kararı eleştirilebilir, fakat hedef gösterilmesi demokratik hukuk devletini zayıflatır.