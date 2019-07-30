Markette sapık şoku: Genç kadın görüntüleri izleyince sinir krizi geçirdi

Kocaeli'nin Başiskele ilçesindeki alışveriş merkezindeki markette alışveriş yapan 27 yaşındaki H.S. adlı kadının arkasında mastürbasyon yaptığı öne sürülen kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Sinir krizi geçirip üzerindeki tişörtü yırtan H.S., eşi tarafından sakinleştirildi.

DHA'nın haberine göre olay önceki akşam Başiskele ilçesi Ovacık mahallesindeki alışveriş merkezinde meydana geldi.

Alışveriş merkezindeki markete giden H.S. ile eşi V.S., ayrı reyonlara bakmaya başladı. Mutfak eşyalarına bakan H.S., bir süre sonra tişörtünün arkasında bir ıslaklık hissetti.

Tişörtünü kontrol ettiğinde bir sıvı olduğunu gören H.S. eşinin yanına gitti. H.S. ve eşi V.S., daha sonra marketin güvenlik görevlileriyle birlikte kamera odasına gitti. Görüntüler izlendiğinde kadının arkasında dolaşan bir kişinin mastürbasyon yaptığı görüldü.

Görüntüleri izleyince sinir krizi geçiren ve üzerindeki tişörtü yırtan H.S., eşi tarafından sakinleştirildi. H.S. daha sonra polis merkezine giderek şikayette bulundu.

H.S., marketteki kişinin arkasında sağa sola gittiğini, ancak yanına yaklaştığını fark etmediğini söyledi. H.S., incelenmek üzere tişörtü polise teslim etti.

Güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.