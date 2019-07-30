Markette sapık şoku: Genç kadın görüntüleri izleyince sinir krizi geçirdi

DHA'nın haberine göre olay önceki akşam Başiskele ilçesi Ovacık mahallesindeki alışveriş merkezinde meydana geldi.
Tişörtünü kontrol ettiğinde bir sıvı olduğunu gören H.S. eşinin yanına gitti. H.S. ve eşi V.S., daha sonra marketin güvenlik görevlileriyle birlikte kamera odasına gitti. Görüntüler izlendiğinde kadının arkasında dolaşan bir kişinin mastürbasyon yaptığı görüldü.
Görüntüleri izleyince sinir krizi geçiren ve üzerindeki tişörtü yırtan H.S., eşi tarafından sakinleştirildi. H.S. daha sonra polis merkezine giderek şikayette bulundu.
H.S., marketteki kişinin arkasında sağa sola gittiğini, ancak yanına yaklaştığını fark etmediğini söyledi. H.S., incelenmek üzere tişörtü polise teslim etti.
Güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
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