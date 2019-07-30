İstanbul Havalimanı'na inen uçak kuş sürüsüne çarptı, gövdede hasar oluştu

Airporthaber’in aktardığına göre, İzmir Adnan Menderes Havalimanı’ndan havalanarak TK2313 sefer sayılı uçuşu yapmak üzere İstanbul Havalimanı’na gelen TC-JJM kuyruk tescilli uçak, İstanbul Havalimanı inişe hazırlandığı sırada kuş sürüsüne çarptı. B777-300ER tipi uçağın sol kanadında hasar meydana geldi.

Güvenli bir şekilde İstanbul Havalimanı’na iniş yapan uçağın Toronto-İstanbul seferine verilmesi planlandığı belirtilirken, teknik inceleme sonrası uçak seferden çekildi.

İstanbul Havalimanı'na inen uçak kuş sürüsüne çarptı, gövdede hasar oluştuhttps://t.co/kLAbwjLP0m pic.twitter.com/c9gXd7vHzO — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) July 30, 2019

​Haziran ayı sonunda da İstanbul- Antalya seferini yapan THY uçağı, kalkıştan kısa bir süre sonra kuş sürüsüne çarpmış, uçak İstanbul Havalimanı’na geri dönmek zorunda kalmıştı.

Uzmanlar, Kuzey Ormanları üzerinde yapılan havalimanının dünyanın en önemli kuş yollarından birinin ortasında konumlandığını, bu sebeple yılda en az iki-üç büyük uçak kazası yaşanabileceğini belirtiyor.