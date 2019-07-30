İstanbul Havalimanı'na inen uçak kuş sürüsüne çarptı, gövdede hasar oluştu

Güvenli bir şekilde İstanbul Havalimanı’na iniş yapan uçağın Toronto-İstanbul seferine verilmesi planlandığı belirtilirken, teknik inceleme sonrası uçak seferden çekildi.
İstanbul Havalimanı'na inen uçak kuş sürüsüne çarptı, gövdede hasar oluştuhttps://t.co/kLAbwjLP0m pic.twitter.com/c9gXd7vHzO— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) July 30, 2019
Haziran ayı sonunda da İstanbul- Antalya seferini yapan THY uçağı, kalkıştan kısa bir süre sonra kuş sürüsüne çarpmış, uçak İstanbul Havalimanı’na geri dönmek zorunda kalmıştı.
Uzmanlar, Kuzey Ormanları üzerinde yapılan havalimanının dünyanın en önemli kuş yollarından birinin ortasında konumlandığını, bu sebeple yılda en az iki-üç büyük uçak kazası yaşanabileceğini belirtiyor.
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