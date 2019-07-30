81 gündür tutukluydu: Barış Akademisyeni Tuna Altınel tahliye edildi

Barış bildirisine imza attığı için 11 Mayıs'tan beri tutuklu olan Doç. Dr. Tuna Altınel, "İddia edildiği gibi Türkiye'yi aşağılama gibi bir niyetim olsaydı Türkiye'ye gelmezdim. Kaçmak gibi bir amacım olsaydı yine Türkiye'ye gelmezdim. Bu nedenle özgürlüğümü istiyorum" dedi. Mahkeme Altınel'in tahliyesine karar verdi.

'Bu Suça Ortak Olmayacağız' bildirisine imza atan akademisyenlerden Lyon-1 Üniversitesi’nden Doç. Dr. Tuna Altınel, Fransa'da gerçekleşen bir konferansa katılımı gerekçe gösterilerek 'örgüt propagandası yapmak' iddiasıyla 11 Mayıs'ta tutuklandı.

81 gündür Balıkesir L Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan Altınel’in 'örgüt üyeliği'nden yargılandığı davanın ilk duruşması öncesi Balıkesir Adliyesi önünde açıklama yapıldı. Barış Akademisyenleri tarafından yapılan açıklamada barış istemenin suç olmadığı bir kez daha vurgulandı.

Evrensel'in haberine göre, barış akademisyenleri adına konuşan Lütfiye Bozdağ, "Tuna Altınel, 81 gündür hapis tutuluyor. Tuna Altınel ile dayanışmak için öğrencileri, arkadaşları ve meslektaşları olarak toplandık. Pekçok akademisyen ve hak savunucusu duruşma için Balıkesir Adliyesi önündeyiz. Tuna Altınel hiçbir delil olmadan 81 gündür tutuklu bulunuyor. Tuna'nın arkadaşları olarak derhal serbest bırakılmasını istiyoruz" dedi.

'ÖZGÜRLÜĞÜMÜ İSTİYORUM'



İzleyicilerin salona alınması sonrası başkayan duruşma kimlik tespitinin ardından Tuna Altınel'in beyanı ile devam etti. Altınel iddianameye atıf yaparak, suçlamalara konu olan dernek hakkında bilgi verdi.

Altınel, "Lyon Rhône-Alpes Kürt Dostluk Derneği’nin etkinliğine katıldığım için örgüt üyeliği suçlamasıyla karşınızdayım. Üyesi olduğum derneğin PKK/KCK ile bağı olduğuna dair iddianamede somut tek bir delil yoktur. Yasal ya da yasa dışı herhangi bir örgütün propagandasını yapmak söz konusu değildir. Dernekteki yasal bir etkinlikten ötürü infaza uğradım. İddia edildiği gibi Türkiye'yi aşağılama gibi bir niyetim olsaydı Türkiye'ye gelmezdim. Yine iddia edildiği gibi kaçmak gibi bir amacım olsaydı yine Türkiye'ye gelmezdim. Bu nedenle özgürlüğümü istiyorum" diye konuştu.

'TUTUKLAMANIN GEREKLİLİKLERİ OLUŞMAMIŞTIR'

Daha sonra Altınel'in avukatı Meriç Eyüboğlu söz aldı. Eyüboğlu. "Tutuklamanın iki amacı vardır. Delillerin karartılması ve kaçma şüphesi. Ancak bu dosyada bu gerekliliklerin oluşmadığını söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı.

Eyüboğlu, "Şubat ayında Lyon'da 40 kişinin katıldığı bir toplantı olmuş. Bu 40 kişilik toplantıda müvekkilim çeviri yapmıştır. Tutuklama konusu olan şey bir dernek faaliyetidir. Bir toplantıyı organize etmek, katılmak, çeviri yapmak nasıl tutuklanma gerekçesi olabilir. Tuna Altınel’in 81 gündür neden tutuklu olduğunu anlamak mümkün değil. Ulusal ve uluslararası üniversitelerdeki akademisyenler neden tutuklu olduğunun yanıtını arıyor" dedi.

MYK üyelerimiz Velat Kaya ve Özgür Bozdoğan’ın da aralarında bulunduğu KESK Muğla toplu sözleşme yürüyüş kolu barış akademisyeni Tuna Altınel’in mahkemesi için Balıkesir Adliyesi'ndeydi. Mahkeme Tuna Altınel’in tahliyesine karar verdi. Dayanışma güçlendirir! pic.twitter.com/hi9TJanQiZ — EĞİTİM SEN (@egitimsen) 30 июля 2019 г.

​ALTINEL'İN DURUŞMALARDAN VARESTE TUTULMASINA KARAR VERİLDİ

Aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, birleştirmeye yer olmadığına, Altınel’in tahliyesine hükmetti. Mahkeme ayrıca, Altınel’in duruşmalardan vareste tutulmasına da karar verdi.

Davanın bir sonraki duruşması 19 Ekim'e ertelendi.