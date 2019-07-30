AYM kararını eleştiren '1071 akademisyenin' üçünden itiraz: İsmim onayım olmadan kullanılmış, ayıptır

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) 'Bu suça ortak olmayacağız' bildirisini imzalayan akademisyenler için verdiği hak ihlali kararı üzerine bazı üniversite yönetimleri tarafından 'Anayasa Mahkemesi Terörü Meşrulaştıramaz' başlıklı bildiri yayınlamıştı. Bildiride imzası bulunan 3 akademisyen ise, isimlerinin izinsiz kullanıldığını açıkladı.

Anayasa Mahkemesi (AYM), 'Bu suça ortak olmayacağız' başlıklı bildiriyi imzalayan ve KHK'larla görevlerinden ihraç edilen akademisyenler için 'hak ihlali' kararı vermişti.

AYM'nin söz konusu kararı üzerine ise bazı üniversite yönetimleri, 'Anayasa Mahkemesi Terörü Meşrulaştıramaz' başlığıyla bir bildiri yayınlamıştı.

Bildiride imzası bulunan 1071 akademisyenden Dr. Şerif Eskin, Dr. Anıl Özgüç ve Prof. Dr. Ercan Eyüboğlu ise bildiride yer almadığını açıkadı.

Aralarında Ağrı İbrahim Çeçen, İstanbul Aydın, Medeniyet’in de bulunduğu üniversite rektörlükleri, dekanlıklara; dekanlıklar da bölüm başkanlarına söz konusu bildiriyi akademisyenlerin imzalaması için Whatsapp mesajı ile göndermişti.

Bianet'te yer alan habere göre, yazışmada “Rektörümüzden gelen yukarıdaki yazının bölümünüzdeki tüm hocalara iletilmesi ve dönüşün sağlanması ricası ile…” deniliyordu.

Pazar sabah saatlerinde akademisyenlere ulaşan Whatsapp mesajında geri dönüşün saat 14.00’e kadar yapılması istenmişti.

Metnin 1071 akademisyen tarafından imzalandığının ve imzacıların listesinin dün kamuoyuyla paylaşılmasının ardından ilk itiraz Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde akademisyenlik yapan Dr. Şerif Eskin’den geldi.

'ONAYIM OLMADAN İMZAM KULLANILMIŞ, AYIPTIR'

Bildiriden haberi olmadığını, ismini izinsiz kullananlar hakkında hukuki haklarını kullanacağını belirten Eskin, Twitter üzerinden şu açıklamada bulundu:

"Bugün yayınlanan bir bildiride imza verenler arasında benim adım da var. Fakat ne böyle bir bildirinin hazırlandığından haberim var, ne kimse bana imza atıp atmayacağımı sordu, ne de kimseye imza verdim. Onayım olmadan ismim/imzam kullanılmış. Ayıptır. Sayısız yerde yayınlanmış imza listesi. Hangi bir yerde düzelttireyim şimdi? Nasıl oluyor da bana sormadan imzam kullanılıyor yahu? Bu bildiriyi hazırlayıp rızam ve haberim dışında ismimi kullananlar her kimse ya bu hatayı düzeltsinler ya da hukuki haklarımı kullanacağımı beyan ediyorum."

'O BEN OLABİLİR MİYİM SİZCE?'

Adı imzacılar arasında geçen Prof. Dr. Ercan Eyüboğlu da şu mesajı paylaştı:

"Merhaba arkadaşlar, hayır, o ben olabilir miyim sizce? Bir ketempereye getirilmişti ki, düşman başına! Üniversitemiz 'AYM terörü meşrulaştırılamaz' diye bir bildiri gönderdi, imzalamak isteyen tıklasın butonuyla. Ve sabah ne göreyim, 1071 imzacı arasında ben de görünüyorum. İsyan, infial, öfke. Benim böyle bir metni imzalamış olabileceğimi düşünen dostlarıma kocaman bir yuh ve teessüf! Şimdi Rektörlüğe düzeltme talebimle bir dilekçe yazıyorum, gelişmeleri bildirmek üzere... Acaba olabilir mi... Sakın, siz de duyurun, paylaşın lütfen, ve sen, Sevgili Hakan Yücel, Füsun hocaya sevgilerimle geçmiş olsun dileklerimi ileti ver. Selamlar, sevgiler."

İKİ KİŞİNİN ADI İKİŞER KEZ YAZILMIŞ

Öte yandan, '1071 imzacı' arasında iki ismin de adının ikişer kez yer aldığı öğrenildi. Böylece imzacı sayısı 1067 oldu.

Bu isimler şöyle: Dr. Fatih Bayram ve Doç. Dr. Mustafa Yılmaz.

'İMZALAMADIM'

Dr. Anıl Özgüç de sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:

"Takipçim yok, lütfen yayar mısınız? İçeriğine ve dayatılma usulüne katılmanın mümkün olmadığı bir bildiride imzam yer almıştır. Sorumlularının bu ihlali düzeltmesini bekliyorum."

Takipçim yok,lütfen yayar mısınız?

İçeriğine ve dayatılma usulüne katılmanın mümkün olmadığı bir bildiride imzam yer almıştır. Sorumlularının bu ihlali düzeltmesini bekliyorum. — Anıl Özgüç (@AnOzguc) July 30, 2019

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