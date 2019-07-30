Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan TEBA Vakfı'na arazi tahsisi hakkında açıklama

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında ve haber sitelerinde Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazisinden 555 bin metrekare alanın Türkiye Eğitim Sağlık Bilim ve Araştırma Vakfı'na verildiği ve TCDD misafirhanesinin TEBA'ya tahsis edildiği iddialarının yer aldığı hatırlatıldı.
"Söz konusu alanın Milli Savunma Bakanlığı'na olan tahsisi kaldırılarak, 2013 yılında 'stadyum ve diğer spor tesisleri yapılmak üzere' Spor Genel Müdürlüğüne tahsis edilmiştir. Ancak stadyum ve diğer spor tesislerinin başka bir alana yapılmasının planlanması üzerine 2017 yılında tahsis kaldırılmıştır. Bahse konu taşınmazlar üzerinde eğitim, öğretim, üniversite, sağlık ve diğer vakıf amaçlarında kullanılmak üzere, Bakanlar Kurulu Kararıyla Vergi Muafiyeti Tanınan Vakıflar statüsünde bulunan TEBA lehine mülkiyetin hazinede kalması koşulu ile 30 yıl süreli irtifak hakkı kurulmak üzere Haziran 2018 tarihinde ön izin verilmiştir. Bahse konu alan mevcut durum itibarı ile AOÇ arazisi sınırları içerisinde bulunmamaktadır."
'KANUN VE YÖNETMELİK ÇERÇEVESİNDE'
Açıklamada, "Sonuç olarak bahse konu alanların bedelsiz olarak tahsis edilmesi söz konusu olmayıp, bedelli irtifak hakkı işlemleri ilgili kanun ve yönetmelik hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. İlgili mevzuat hükümlerine göre Hazine taşınmazları üzerinde bedelli irtifak hakkı verilen birçok vakıf üniversitesi halen faaliyetlerini sürdürmektedir" ifadeleri kullanıldı.
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