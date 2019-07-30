Fındıklı Belediye Başkanı: Kendimi yakarım, Atatürk tabelasını indirmem

CHP'li Rize Fındıklı Belediyesi, geçen mart ayında açılan millet bahçesinin adını 'Atatürk Parkı', içindeki Millet Bahçesi'nin adını da 'Kazım Koyuncu Kültür ve Sanat Evi' olarak değiştirdi. Ancak Fındıklı Kaymakamlığı, belediye meclisinde alınmış bu kararları, 'kamu yararı görmediği' gerekçesiyle iptal etti.
Bunun üzerine, Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu, kaymakamlığın kararına sert tepki gösterdi. Çervatoğlu, "Asla ve asla o ismi oradan indirmeyeceğim. Direnmekse direnmek, kendimi bağlamaksa bağlamak, yakmaksa yakmak ama o tabelayı indirmeyeceğim" dedi.
'SİYASAL BİR ŞEY'
'NE ZAMANDAN BERİ 'KAMUYA ZARARLI' ?'
Ayrıca, karara CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz de tepki gösterip şöyle dedi:
"Merak ediyor ve soruyoruz: 'Atatürk' ismi ne zamandan beri 'kamuya zararlı' olarak görülmeye başlanmıştır. Hiç kimse halkın iradesinin üstünde değildir. 'Atatürk' adını 'kamuya zararlı' gören anlayışa teslim olmayacağız."
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