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21:04 30 Temmuz 2019
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    Kaftancıoğlu: Tweetlerim il yöneticisi olunca mı aklınıza geldi?

    © AA /
    Türkiye
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    CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, yargılanmasına gerekçe gösterilen sosyal medyada paylaşımlarıyla ilgili açıklama yaptı.

    © DHA /
    Kaftancıoğlu'nun yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı
    Bianet'ten Evrim Kepenek'in sorularını yanıtlayan Kaftancıoğlu, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımlar nedeniyle yargılanmasına ilişkin konuştu.

    18 Haziran'da hakim karşısına çıktığı ve 4 yıl 10 aydan 17 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilen davanın sonucunun ne olacağını hakkında tahminde bulunamayacağını belirten Kaftancıoğlu, cezayı verecek ya da vermeyecek kişinin kendisini olmadığını söyledi. 

    Kaftancıoğlu, söz konusu tweetlerin yedi yıl önce de var olduğunu belirterek "Seçim döneminde akla geldi bu tweetler. Yedi yıl öncesinde neredeydiniz? İl yöneticisi olunca mı aklınıza geldi?" dedi. 

    'KARGALAR BİLE GÜLER'

    © AA /
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    Yaşamı boyunca nefret söylemine karşı mücadele verdiğini ve terörü lanetlediğini söyleyen Kaftancıoğlu, "Siyasetle uğraşan biri olarak benim terör örgütleriyle ilişkili olduğum, halkı kin ve nefrete sürüklediğim iddiasına kargalar bile güler" dedi ve şunları söyledi:

    "Ben yedi yıl önceki tweetlerimi bugün de savunuyorum. CHP’li bir kadın olarak doğru olduğunu düşündüğüm şeyleri söylemiş ve siyasi eleştiriler yapmışsam eğer bu eleştirilerden rahatsız olanların açtığı bir cezalandırma davasıyla karşı karşıyayım demektir. Bu dava ile hiç ilgilenmiyorum ama tarih ve zaman onları yargılar diye düşünüyorum. Benim davam Türkiye ve dünya kamuoyunda takip ediliyor. Oysa benimle aynı durumda olan on binlerce insan bugün cezaevinde. Aynı mağduriyeti yaşayıp ismini bilmediğimiz, sırf düşüncesini tarif ettiği için cezaevinde olan on binlerce insan var.  O insanların da hakkını savunmak için hukuksal haklarımı kullanacağım."

    'DEMİŞTİM, YİNE DİYORUM'

    Canan Kaftancıoğlu
    © AA /
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    Yargılandığı tweetlerden birinin de Figen Yüksekdağ hakkında olduğunu hatırlatan Kaftancıoğlu, "Düşünceleri nedeniyle hiç kimsenin tutuklanmaması gerektiğini hep söylüyorum. Benim yargılandığım tweetlerden biri, Figen Yüksekdağ'ın sabahın bir köründe zorbaca gözaltına alınmasına yönelik attığım bir tweet. Yüksekdağ’ın sesi hala kulaklarımda. “Sabah hazır değilim. Bir dakika hazırlanayım” demesine rağmen kapısının nasıl zorlandığını hatırlıyorsunuz. Buna karşı, “Bu mudur anayasal süreç?” demişim. Yine diyorum" diye konuştu. 

    'SADECE KENDİLERİNİN PARTİ DEĞERLERİNE SAHİP ÇIKTIĞINI DÜŞÜNENLER VAR'

    Kaftancıoğlu "Zaman zaman CHP’den ayrı bir noktaya düştüğünüzü düşünüyor musunuz?" sorusuna ise "Benim gündeme getirdiğim konular CHP içinde çok da kırılma yaratacak konular değil" dedi. 

    "Benim Selahattin Demirtaş ile ortaya çıkan fotoğraflarımı çarşaf çarşaf yayımladılar. Bu fotoğraf CHP’nin kurumsal kimliğiyle çelişmiyor" ifadelerini kullanan Kaftancıoğlu sözlerine şöyle devam etti:

    "Çünkü Demirtaş tutuklandığında CHP’nin tepkisi var. Demirtaş bir partinin genel başkanı, bu kişiyle fotoğraf vermek kadar normal bir şey yoktur.

    Bu fotoğraf, CHP'den aykırı bir tutum sergilemek değil. Sakine Cansız'ın söylediği bir cümleyi yıllar önce yazmış olabilirim. Benim, Cansız’ın kim olduğundan bağımsız olarak Avrupa’nın göbeğinde katledilmiş olmasını kınamış veya doğru bulmamış olmam CHP'nin siyasetiyle çok çelişen çatışan bir durum değil.

    Ama şu var, parti içinde ne yazık ki kendilerini öyle tanımladıkları için ben kavram olarak bunu da çok doğru bulmuyorum tırnak içinde söyleyeyim, “ulusalcı” olarak nitelendirilen kişiler, gruplar, yapılar CHP'nin geçmişten bugüne sanki partinin değerlerine yalnız onların sahip çıktığını iddia edenler, sadece bunu üzerinden siyaset kurgulamak isteyen bir anlayış var.

    Bu kişilerle, oluşum ve yapılarla anlaşamadım. Bu, genel parti çizgisinden ya da genel başkandan ayrı düştüğüm anlamına gelmiyor."

    Etiketler:
    CHP, Dava, Tweet, Canan Kaftancıoğlu
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