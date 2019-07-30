Otomobil hırsızlığı yapılmayan 4 gün emniyet kayıtlarına 'rekor' olarak girdi

Temmuz ayında 4 gün İstanbul’da otomobil hırsızlığı hiç yaşanmadı. Bu rakam emniyet kayıtlarına bir rekor olarak girdi.

En son Ekim 2008 yılında tek haneye düşen otomobil hırsızlığı, 2019 Temmuz ayında emniyet kayıtlarına önemli bir veri olarak girdi.

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, Temmuz ayının farklı 4 gününde İstanbul’da hiç araç çalınmaması kayıtlara 'rekor' olarak yazıldı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 27 Mayıs'ta attığı tweette İstanbul’da son 4 ayda oto hırsızlığın düştüğünü ifade etmişti.

Vali Yerlikaya şöyle açıklamasınra "İlimizdeki başarılı operasyon ve denetimler sonucunda;2019 yılının ilk 4 ayında “Araç Hırsızlığı” olayları, 2018 yılının ilk 4 ayına kıyasla; Polis Sorumluluk Bölgesinde yüzde 28, Jandarma Sorumluluk Bölgesinde yüzde 37 azaldı" demişti.