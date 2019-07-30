Otomobil hırsızlığı yapılmayan 4 gün emniyet kayıtlarına 'rekor' olarak girdi

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, Temmuz ayının farklı 4 gününde İstanbul’da hiç araç çalınmaması kayıtlara 'rekor' olarak yazıldı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 27 Mayıs'ta attığı tweette İstanbul’da son 4 ayda oto hırsızlığın düştüğünü ifade etmişti.
Vali Yerlikaya şöyle açıklamasınra "İlimizdeki başarılı operasyon ve denetimler sonucunda;2019 yılının ilk 4 ayında “Araç Hırsızlığı” olayları, 2018 yılının ilk 4 ayına kıyasla; Polis Sorumluluk Bölgesinde yüzde 28, Jandarma Sorumluluk Bölgesinde yüzde 37 azaldı" demişti.
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