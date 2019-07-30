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21:03 30 Temmuz 2019
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    Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş

    Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş: Evet kardeşimi atadım, ama liyakata göre bir atama oldu

    © AA / Hatay Büyükşehir Belediyesi
    Türkiye
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    Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, iki kardeşini belediye iştiraklerine atadığı iddialarıyla ilgili "Evet kardeşimi HATSU özel kalem müdürlüğüne ben atadım ama liyakata göre bir atama oldu. Bu görevi hak ettiği için orada. Eğitimiyle, birikimiyle bu görevi hak ediyor. 5 yıldır bu görevde. Neden şimdi gündeme geliyor?" şeklinde konuştu.

    © İHA /
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    Habertürk'ten Esra Boğazlıyan'ın haberine göre; CHP’li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın kendisini belediyeye bağlı HATSU Yönetim Kurulu Başkanı olarak tayin edilmesi gündeme. Ayrıca Savaş, kardeşi Metin Savaş'ı da HATSU’ya özel kalem müdürü olarak, diğer kardeşi Mehmet Savaş’ın ise belediyenin Fen İşleri Müdürlüğü’nde saha şefi olduğu olarak atadığı şeklindeki iddiaların gündeme gelmesinin ardından açıklama yaptı.

    'KENDİMİ ATAMAM DİYE BİR ŞEY OLAMAZ'

    Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, ‘Kendinizi HATSU’ya yönetim kurulu başkanı olarak mı atadınız? Kardeşleriniz belediyede üst düzey yönetici mi?’ sorusuna şu yanıtı verdi:

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    © İHA /
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    "HATSU yönetim kurulu başkanı filan değilim. Kanun, Büyükşehir Belediye Başkanı’na zaten HATSU’nun amirliği görevini veriyor. HATSU yönetim kurulunda alınan kararı, kanun gereği Büyükşehir Belediye Başkanı olarak ben imzalarım. Kendimi atamam diye bir şey olamaz, bu hak kanun tarafından tüm belediye başkanlarına verilmiştir. Yetkimi kanundan alıyorum. Bu görevden dolayı da para almam söz konusu değildir. Evet kardeşimi HATSU özel kalem müdürlüğüne ben atadım ama liyakata göre bir atama oldu. Bu görevi hak ettiği için orada.

    'HAK ETTİĞİ SÜRECE GÖREVİNİ YAPACAK'

    Atama liyakat esasına göre yapılmıştır, eğitimiyle, birikimiyle bu görevi hak ediyor. Benim kardeşim olması, hak ediyorsa bu göreve getirilmemesini gerektirmez. 5 yıldır bu görevde. Neden şimdi gündeme geliyor? Hak ettiği sürece, işini iyi yaptığı sürece o görevi sürdürecek. Diğer kardeşim Mehmet Savaş’ın ise belediyede resmi bir görevi yok. Dışarıdan destek verir. Ancak para alması söz konusu değil". 

    Etiketler:
    Atama, Liyakat, Hatay, Lütfü Savaş
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