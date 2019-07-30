MGK toplantısı sona erdi: Bildiride güvenli bölge vurgusu yapıldı

MGK Bildirisi'nde "Türkiye'nin bütün terör örgütleriyle aynı azim ve kararlılıkta mücadelesine devam edeceği" vurgulandı.

MGK Bildirisi'nde, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe 1 ve Pençe 2 harekatlarının başarıyla yürütüldüğü belirtilerek, operasyon yapılan bölgeler tamamen temizlenene kadar terörle mücadele harekatının devam edeceği vurgulandı.

Bildirinin devamında, "(Suriye) Bütün gücümüzle bir 'Barış Koridoru'nun inşası için gayret sarf edileceği hususundaki kararlılığımız teyit edilmiştir." ifadeleri yer aldı.

DOĞU AKDENİZ



MGK Bildirisi'nde şu ifadelere yer verildi:

"Doğu Akdeniz'deki uluslararası hukuktan kaynaklanan hak ve menfaatlerimiz ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatlerinin korunmasına yönelik bölge barışı ve istikrarını esas alan, iş birliğinin gelişimine katkıda bulunan kararlı ve ilkeli tutumumuzun sürdürülmesinin hayati önem arz ettiği kaydedilmiştir".

MGK Bildirisi'nde, Erbil Başkonsolosluğu'nda görevli diplomatın hayatını kaybettiği saldırının aydınlatılması hususundaki çalışmaların takip edileceği kaydedildi.

MGK Bildirisi'nde, Türkiye'nin stratejik ortaklık, savunma ve güvenlik iş birliği konusundaki hassasiyeti ve beklentileri dile getirildi.





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