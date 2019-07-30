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00:11 31 Temmuz 2019
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    Çin Halk Kurtuluş Ordusu’nun 92. kuruluş yıl dönümü Ankara’da kutlandı

    Çin Halk Kurtuluş Ordusu’nun 92. kuruluş yıl dönümü Ankara’da kutlandı

    © Sputnik /
    Türkiye
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    Gözde Ocak
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    Çin Halk Kurtuluş Ordusu’nun 92. kuruluş yıl dönümü Ankara’da düzenlenen resepsiyonla kutlandı. Çin’in Ankara Büyükelçisi Deng Li, son yıllarda Çin-Türk ilişkilerinin sürekli olarak geliştiğini ifade ederek, “İki ordu arasındaki ilişki, Çin-Türk ilişkilerinin çok önemli bir parçasıdır” dedi.

    © REUTERS / Ints Kalnins
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    Çin Halk Kurtuluş Ordusu’nun kuruluşunun 92’inci yıl dönümü nedeniyle Ankara’da resepsiyon düzenlendi. Çin Halk Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçisi Deng Li’nin ev sahipliğinde gerçekleşen resepsiyona Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, Genelkurmay İstihbarat Başkanı Tümgeneral İrfan Özsert ile siyasiler, diplomatlar ve askeri misyon temsilcileri katıldı. 

    İki ülke milli marşlarının okunmasıyla başlayan resepsiyonda konuşan Büyükelçi Deng Li, Çin Halk Kurtuluş Ordusu’nun, Çin’in egemenlik, güvenlik ve gelişme konularındaki çıkarlarının “kararlı bir savunucusu” olduğunu ifade ederek “Çin Halk Kurtuluş Ordusu, Çin halkının askerleridir, hep halkın yanında yer almakta, halkın ihtiyaç duyduğu her yere hep ilk anda varmaktadır. Böylelikle halkın sevgisini ve desteğini kazanmayı başarmıştır” dedi.

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    Çin’in barışçıl bir gelişme yolunda ilerlediğini ve korunmaya dönük bir savunma politikası izlediğini belirten Deng Li, şöyle devam etti:

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    “Bunun nedeni sadece barış, gelişme ve iş birliğine odaklanmayı gerektiren çağımızın eğilimine uymamız değil, aynı zamanda tarihimiz ve kültürümüzden gelen uyum içinde farklılıkların korunması ve barışa değer verilmesi geleneğini miras almamızdır. Çin’in askeri gücünün artırılması barışı koruma gücünün artırılması anlamına gelmektedir. Çin, Birleşmiş Milletler Barışı Koruma Operasyonları için ikinci en fazla mali destek sağlayan ülke ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) beş daimi üyesinden en fazla asker gönderen ülke durumundadır. Şu an 2 bin 500’den fazla Çinli asker dünyanın farklı yerlerinde bulunan 7 görev bölgesinde barış gücü görevi icra ediyor. Ayrıca, Çin BMGK’nın kararları uyarınca üst üste 10 senedir refakat görevini gerçekleştirmek için Aden Körfezi ve Somali sularına deniz filolarını gönderiyor.

    Çin asla ve asla hegemonya, genişleme ve güç alanı oluşturmanın peşinde koşmayacaktır. Büyük ülkelerin eskiden izledikleri güçlenince hemen hegemonyaya yönelme yoluna girmeyeceğiz çünkü şunu çok iyi biliyoruz bir ülke ne kadar güçlü olursa olsun eğer savaş sever olursa hemen çökecektir. Dünya ne kadar huzurlu olursa olsun savaşın risklerini unutursa tehlikeli duruma düşecektir”.

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    Büyükelçi Deng Li, Çin’in ordusunu güçlendirme yolunda kararlılıkla ilerleyeceğini, savunma gücünü geliştireceğini, ülkenin egemenliği ve güvenliğinin zarar görmesine izin vermeyeceğini de belirtti.

    Son yıllarda Çin-Türk ilişkilerinin de sürekli olarak geliştiğini belirten Deng Li, “Bundan kısa süre önce Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan Çin’e başarılı bir ziyaret gerçekleştirdi. İki lider, ikili ilişkilerimizin pekiştirilmesi konusunda derinlemesine görüş alışverişinde bulundu. İki ordu arasındaki ilişki, Çin-Türk ilişkilerinin çok önemli bir parçasıdır. İnanıyoruz ki iki liderin öncülüğünde iki ordu arasındaki iletişim ve iş birliği de durmaksızın ilerletilerek olumlu sonuçlar elde edilecektir” diye konuştu.

    Etiketler:
    Deng Li, Ankara, Türkiye, Çin Halk Kurtuluş Ordusu, Çin
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