Sanatçı Haldun Ergüvenç hayatını kaybetti

İstanbul Şehir Tiyatroları'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada "Oyuncu ve seslendirme sanatçısı olan Haldun Ergüvenç'in cenazesi 1 Ağustos Perşembe saat 14:30'da Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde düzenlenecek törenin ardından Şişli Camii'nde kılınacak ikindi namazına müteakip Topkapı Kozlu Mezarlığı’nda toprağa verilecektir" ifadelerine yer verildi.