Sanatçı Haldun Ergüvenç hayatını kaybetti

İstanbul Şehir Tiyatroları'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada "Oyuncu ve seslendirme sanatçısı olan Haldun Ergüvenç'in cenazesi 1 Ağustos Perşembe saat 14:30'da Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde düzenlenecek törenin ardından Şişli Camii'nde kılınacak ikindi namazına müteakip Topkapı Kozlu Mezarlığı’nda toprağa verilecektir" ifadelerine yer verildi.
Tiyatromuzun değerli ustalarından Haldun ERGÜVENÇ ağabeyimizi kaybettik.— Şehrin Tiyatrosu (@sehir_tiyatrosu) July 30, 2019
Kederli ailesine, tüm sevenlerine ve Türk Tiyatrosu'na başsağlığı dileriz.#İBB #ŞehirTiyatroları#HaldunErgüvenç@ibb_kultur pic.twitter.com/7bTjUrI3Ly
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