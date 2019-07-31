CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yakınlarını önemli görevlere atayan CHP'li belediye başkanlarıyla ilgili yapılan haberlerden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kılıçdaroğlu, "Havuz medyasının bizim başkanların bu tutumlarını haber yapmalarından çok memnunuz. Kamu adını denetim yapıyorlar’" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li belediye başkanları tarafından yapılan ve tepkilere neden olan atamalarla ilgili olarak Sözcü yazarı Deniz Zeyrek'e konuştu.

"Havuz medyasının bizim başkanların bu tutumlarını haber yapmalarından çok memnunuz. Kamu adını denetim yapıyorlar" diyen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"CHP'li belediyelerden verilen örneklerin hiçbiri etik değil, hepsi düzeltilir. Bundan sonra bu tür uygulamalar olmayacak. Ancak burada iki şey var. İlki bizim gösterdiğimiz duyarlılığı, bağımsız medyanın gösterdiği duyarlılığı havuz medyasının göstermemesi. Aynı şeyi yapan 50-60 AKP'li belediye başkanı var. Cumhurbaşkanı ülkenin hazinesini, hazineyi bilmeyen damadına emanet etmiştir. Onlar sadece CHP'li belediyeleri haber yapıyorlar. Ahlaksa herkes için geçerli bir kavramdır. Kul hakkı yememekse herkes için geçerlidir. Rahatsız olduğumuz şey, bu denetimi tek taraflı yapmalarıdır."

'SİYASİ ETİK YASASI ÇIKSIN'

Her meslekte olan etik kuralların, bir tek siyasette bulunmadığını vurgulayan Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a açık ve net çağrı bir yaptığını söyledi.

Ahmet Davutoğlu'nun başbakan olduğu dönemde TBMM'ye sunulan Siyaset Etiği Yasa Tasarısı'nın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından geri çekildiğini söyleyen Kılıçdaroğlu şöyle devam etti:

‘Bizim de bir siyasi ahlak yasa teklifimiz var. TBMM açıldığında hemen gündeme getirelim. İkisini de koyalım masaya, diğer partiler de tekliflerini sunsun. İlk oturumda Meclis siyasi ahlak yasasını çıkarsın. TBMM siyasetin ahlaki temeller üzerine kurulmasını istiyorsa, başkan bu adımı atsın.’ Nepotizmden kurtulmanın yolu, kayırmacılığın, yandaşçılığın, ayrımcılığın olmadığı, eşit imkanların ve tatminkar değerlerin öne çıktığı liyakat sisteminin siyasette egemen olmasından geçiyor. TBMM Başkanı Şentop bakalım Kılıçdaroğlu'nun çağrısına ne yanıt verecek? ‘